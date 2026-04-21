Крупнейшее в России издательство попало под следствие из-за ЛГБТ

В Москве проводят обыски у менеджмента холдинга «Эксмо» из-за ЛГБТ

Евгений Капьев
В Москве проводятся обыски у менеджмента крупнейшего в России издательского холдинга «Эксмо» по делу о схеме распространения литературы с ЛГБТ-контентом (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) среди несовершеннолетних, сообщает РЕН ТВ. Следственные действия идут по нескольким адресам в рамках уголовного дела об организации деятельности экстремистской организации.

По данным телеканала, задержан генеральный директор холдинга Евгений Капьев. Уточняется, что оперативно-следственные мероприятия могут быть связаны с производством и распространением издателем экстремистской книгопечатной продукции.

Уголовное дело возбуждено по статье об организации деятельности экстремистской организации. Следствие продолжается.

В январе стало известно о закрытии российского издательства Popcorn Books, которое выпустило скандально известную книгу «Лето в пионерском галстуке». Оно проработало всего семь лет. В обращении издательство поблагодарило авторов, партнеров и читателей за поддержку. Popcorn Books стало первым издательством, против которого возбудили дело о пропаганде ЛГБТ.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
В Москве арестовали женщину, устроившую смертельное ДТП в Москве
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области
Четырем ветеранам биатлона предрекли скорое завершение карьеры
Пентагон принял сенсационное решение о закупках Patriot на фоне ожиданий ЕС
Красноярский строитель обманул государство на миллионы и поплатился
ЦАХАЛ признал, что военный разбил статую Христа в Ливане
Россиянам рассказали, что нельзя делать при повышенном давлении
Названо устройство, взорвавшееся в руках мальчика из Перми
Российский поселок оказался на грани катастрофы из-за паводка
Ветеринары спасли собаку, съевшую средства женской гигиены
Додик поддержал действия России в СВО
Раскрыто имя нового тренера хоккейного «Динамо»
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
