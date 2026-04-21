Крупнейшее в России издательство попало под следствие из-за ЛГБТ

В Москве проводятся обыски у менеджмента крупнейшего в России издательского холдинга «Эксмо» по делу о схеме распространения литературы с ЛГБТ-контентом (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) среди несовершеннолетних, сообщает РЕН ТВ. Следственные действия идут по нескольким адресам в рамках уголовного дела об организации деятельности экстремистской организации.

По данным телеканала, задержан генеральный директор холдинга Евгений Капьев. Уточняется, что оперативно-следственные мероприятия могут быть связаны с производством и распространением издателем экстремистской книгопечатной продукции.

Уголовное дело возбуждено по статье об организации деятельности экстремистской организации. Следствие продолжается.

В январе стало известно о закрытии российского издательства Popcorn Books, которое выпустило скандально известную книгу «Лето в пионерском галстуке». Оно проработало всего семь лет. В обращении издательство поблагодарило авторов, партнеров и читателей за поддержку. Popcorn Books стало первым издательством, против которого возбудили дело о пропаганде ЛГБТ.