Появились новые подробности о новом российском истребителе Checkmate

В России продолжаются работы по созданию истребителя пятого поколения Checkmate, рассказал ТАСС глава ОАК Вадим Бадеха. По его словам, сейчас идет строительство опытного образца самолета.

Для нас начало производства современного однодвигательного истребителя пятого поколения очень важно, поскольку в силу ряда причин РФ с этого рынка за последние десятилетия ушла. Хотя в СССР произвели несколько десятков тысяч однодвигательных боевых самолетов. Работы по Checkmate уже на этапе постройки опытного образца, — заявил Бадеха.

Он отметил, что запуск производства такого самолета имеет большое значение для российской авиационной отрасли. За последние десятилетия Россия утратила позиции на рынке однодвигательных боевых самолетов, где ранее был накоплен значительный опыт, подчеркнул он.

Ранее глава холдинга Александр Михеев заявил: «Рособоронэкспорт» рассматривает Белоруссию как партнера по производству тактического самолета Checkmate, а также БПЛА, бронетехники и средств ПВО. По его словам, российская госкомпания хочет обсудить с белорусскими коллегами этот вопрос.