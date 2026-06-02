02 июня 2026 в 03:30

Сразу три российских аэропорта закрылись

В аэропортах Калуги, Пензы и Саратова ввели временные ограничения на полеты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Калуги, Саратова и Пензы, сообщили в пресс-службе Росавиации. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнили в ведомстве.

Аэропорты Калуга (Грабцево), Саратов (Гагарин), Пенза. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказано в сообщении.

Ранее в аэропортах Шереметьево и Пулково запустили эксперимент по посадке в самолет с использованием биометрических данных. Нововведение затронет рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом, выполняемые «Аэрофлотом».

До этого международный аэропорт Мюнхена временно приостановил прием и отправку всех авиарейсов из-за угрозы безопасности. Причиной экстренной остановки работы послужила информация о возможном появлении беспилотного летательного аппарата в контролируемой зоне воздушной гавани.

Кроме того, в аэропортах Московского региона более чем на два часа было задержано 30 рейсов в связи с временными ограничениями. Минтранс РФ напомнил, что для поддержки пассажиров были задействованы дополнительный персонал и бесплатные комнаты матери и ребенка.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
