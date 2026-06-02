Сразу три российских аэропорта закрылись В аэропортах Калуги, Пензы и Саратова ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Калуги, Саратова и Пензы, сообщили в пресс-службе Росавиации. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнили в ведомстве.

Аэропорты Калуга (Грабцево), Саратов (Гагарин), Пенза. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказано в сообщении.

