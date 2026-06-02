«Смесь индуса и бангладешца»: зачем население Украины заменяют мигрантами

Чиновники на Украине призывают увеличить ввоз мигрантов, заявляя, что в будущем украинцы могут стать «смесью индуса и бангладешца», и видя в этом создание новой «аполитической нации» государства. Эксперты уверены, что процесс «народозамещения» в этой стране уже запущен и неизбежен. Чего добивается такой политикой Киев, насколько реальны планы на построение нового лояльного властям общества и может ли протест коренного населения против массовой миграции дойти до нового Майдана — в материале NEWS.ru.

Как на Украине произойдет замещение нации

Глава офиса миграционной политики Украины Василий Воскобойник заявил о новом пути для украинской нации, сообщает издание «Политика страны». По словам чиновника, украинцы в будущем могут стать «смесью индуса, бангладешца и так далее».

Это не первое резонансное заявление Воскобойника: в апреле он предложил для предотвращения катастрофической убыли населения, вызванной высокой смертностью и массовой эмиграцией, ввозить на Украину до 300 тыс. иностранцев в год. По его мнению, главное, чтобы мигранты исполняли законодательство и платили налоги, так как это позволит им стать частью украинской «политической нации». Тогда же глава офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Киев намерен активнее привлекать жителей Африки, чтобы закрыть дефицит рабочей силы в стране.

По мнению украинского политолога Владимира Скачко, вероятность того, что иностранцы вольются в украинский социум и станут его частью, исчезающе мала.

«Идеи Воскобойника нереалистичны, как и во всех странах Европы, где процентов на 80 сообщества мигрантов не вливаются в европейскую культуру и законы. Только 10–15% мигрантов интегрируются в общество тех стран, которые их приняли, на основе мультикультурализма. Остальные живут по принципу Чайна-тауна, замкнутыми этническими группами. И чем многочисленнее такие группы, тем большую сплоченность и замкнутость они демонстрируют», — заявил эксперт NEWS.ru.

Редактор сайта «История отечественных спецслужб и правоохранительных органов» Валентин Мзареулов в беседе с NEWS.ru назвал высказывания Воскобойника «запоздавшим популизмом».

«Они пытаются сесть на поезд, ушедший лет 100 назад. Формированием украинской политической нации в XXI веке заниматься поздно. Такое формирование исторически возможно было, самое позднее, в первой половине века XX. Украинские власти, видимо, находятся под влиянием „исторических“ примеров, которые сами же для себя выдумали, и пытаются им следовать. Вне зависимости от того, насколько эти симулякры вообще соотносятся с реальностью. В условиях тотального перемешивания народов какую-то логику можно было бы увидеть из смешения в политическую нацию разных восточных европейцев. Например, западных украинцев с поляками. Но лепить в одну политическую нацию украинцев с азиатами или африканцами — это не работает в реальном мире. Все его заявления являются просто прикрытием для кормушки по легализации мигрантов», — уверен аналитик.

Как украинцы относятся к планам по их замещению мигрантами

Коренное население, которое еще осталось на Украине, не в восторге от такой миграционной политики. Недавно в центре Киева прошла серия митингов против массовой трудовой миграции. Участники протестов скандировали лозунги «Украина для украинцев» и «Рабочие вместо мигрантов».

Однако опрошенные NEWS.ru эксперты уверены, что протесты не повлияют на политику Украины в вопросах завоза иностранцев.

«Это естественный для Украины процесс. Там просто не хватает рабочих рук для обслуживания нужд воюющего государства. Люди либо уехали, либо прячутся. Их не хватает настолько, что даже бронь, выданная для рабочих военных предприятий, уже не срабатывает, людей могут захватить „людоловы“ из ТЦК и отправить на фронт. Все остальные отрасли в смысле нехватки кадров чувствуют себя еще хуже. Поэтому украинская власть в соответствии с европейскими рекомендациями просто завозит мигрантов, а поскольку этот процесс уже необратимый, то получается замещение населения. Не добавление в основную массу коренного населения, титульной нации, а именно тотальное замещение украинцев», — заявил украинский политолог Скачко.

По его словам, коренные жители выезжают, а на их место въезжают мигранты в таких количествах, что проходит замещение. Это характерно сейчас и для Европы.

«Возьмите, к примеру, Париж, там огромное количество районов, где уже нет французов, там просто произошло замещение выходцами из Африки и Магриба, это уже не французское население. Там люди живут по своим законам и правилам», — добавил эксперт.

Устроят ли украинцы «антимиграционный Майдан»

По словам Скачко, ожидать «антимиграционного Майдана» на Украине не стоит.

«На одном недовольстве, которое есть и проявляется на уровне силовых этнических столкновений, далеко не уедешь. У украинских протестующих нет ни организации, ни возможности объединиться и систематизировать свою деятельность, а сами протесты касаются деятельности власти и подавляются, поэтому никакой возможности развить их во что-то более масштабное нет», — подчеркнул эксперт.

На Украине имеют шансы на успех только те протесты, которые организованы и направляются извне, напомнил Мзареулов.

«Нет силы, которая организует их на бунт, а организация на бунт „снизу“, из среды этих протестующих, в принципе невозможна. Максимум кто-то что-то напишет в интернете, но к таким активистам мгновенно придет ТЦК, если писавший относится к призывному возрасту и полу, либо к нему придет СБУ. Украинский народ славится своим долготерпением. И без четкой организующей, направляющей силы, требующей собраться в одном месте в одно время с одними лозунгами, развитие протестов во что-то большее там невозможно», — подытожил историк спецслужб.

