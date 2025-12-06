Косые, больные, бомжи: кого и как мобилизуют в ВСУ

Граждане Украины возмущены тем, что сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) забирают на фронт шизофреников, онкобольных, глухих и больных туберкулезом. Эксперты считают, что причина не только в катастрофической нехватке военных. Как окружение Владимира Зеленского делает деньги на принудительной мобилизации инвалидов, что ждет сотрудников ТЦК в будущем и почему Европа заинтересована в том, чтобы украинское руководство не попало под суд, — в материале NEWS.ru.

Почему в ВСУ мобилизуют наркоманов и инвалидов

Сотрудники ТЦК регулярно мобилизуют людей с тяжелыми патологиями, среди которых глухота, онкологические заболевания и открытая форма туберкулеза, заявила депутат Киевсовета и руководитель украинской медицинской службы «Ульф» Алина Михайлова. Еще одной проблемой в рядах ВСУ являются повальные наркомания и алкоголизм. По словам Михайловой, члены медкомиссий игнорируют эти диагнозы и отправляют больных людей на фронт.

Ранее она иронически отмечала, что необходимо бусифицировать (сленговый украинский термин, означающий насильственную мобилизацию. — NEWS.ru) вообще всех без исключений.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мобилизация таких кадров в первую очередь связана с тем, что других на Украине практически не осталось, сказал NEWS.ru доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков.

«Кто-то сбежал за границу, а те, кто не успел, убиты», — подчеркнул эксперт.

По данным на середину октября 2025 года количество погибших и пропавших без вести солдат ВСУ составило около 2 млн человек.

Проблема заключается не только в остром дефиците здоровых и мотивированных людей, но и в самой системе, где проходит насильственная мобилизация, отметил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, каждая структура, задействованная в ней, решает задачи для собственной отчетности.

«ТЦК важно показать численность мобилизованных вне зависимости от того, какое у них состояние здоровья. Им нужно отчитаться, что они выполнили план, от чего зависит в том числе их материальное положение. Дальше работают врачи. Их задача — признавать годными к службе всех подряд, потому что у них тоже есть план. В итоге выполненными планами по мобилизации „торгует“ с европейцами высшее руководство Украины», — сказал он NEWS.ru.

По словам Килинкарова, это позволяет Киеву требовать от Запада денег для продолжения боевых действий.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

«Каждый элемент данной системы решает проблему внешнего снабжения Украины на своем уровне. Есть солдаты — будет обеспечение. Если их нет, то Киев его не получит», — подчеркнул экс-депутат Рады.

Юрист, учредитель фактчекингового ресурса «Сенсаций.Нет» Александр Фролов в беседе с NEWS.ru отметил, что проблемы с мобилизованными на Украине намного серьезнее, чем о них говорят публично.

«Один из местных ресурсов, который освещает данную тему, — УНИАН. Это та еще украинская пропагандистская помойка. Если даже это СМИ начало писать о кривых, косых и больных мобилизованных, ситуация на Украине не плачевная, а катастрофическая», — пояснил эксперт.

Какое будущее ждет сотрудников украинских территориальных центров комплектования

Сотрудников ТЦК и врачей из приемных комиссий ждет самое плачевное будущее. Сивков спрогнозировал для них три возможных варианта развития ситуации.

«В случае наступления мирного времени их будут отстреливать без всяких судов по принципу коллективной ответственности, потому что народ разъярен. Если на Украине будет установлена контролируемая государственность, то начнутся суды над всеми этими людьми. Если украинское государство останется в нынешнем виде, то не будет ничего и никто не понесет никакой ответственности», — пояснил он.

По словам Килинкарова, уровень ненависти граждан Украины к сотрудникам ТЦК зашкаливает.

ТЦК Украины Фото: Социальные сети

«Сейчас люди относятся к тэцэкашникам, как к гестаповцам. Все понимают и помнят, кто и чем занимался в период войны. Если местное население глотнет воздух свободы, то я не завидую этим людям. Даже в больших городах Украины все о всех знают. Значит, эти ребята очень плохо закончат», — сказал эксперт.

По мнению Фролова, нехватка людей стимулирует ТЦК на еще более жесткие меры по принудительной мобилизации. Это вызывает еще большую ненависть со стороны населения.

«Когда туман войны развеется, мы, возможно, увидим многих этих деятелей на фонарных столбах», — отметил юрист.

Как украинцы накажут Зеленского и его окружение за принудительную мобилизацию

Высшее руководство Украины вряд ли понесет наказание или попадется в руки разгневанного населения, подчеркнули эксперты.

«Как только представители киевского правящего режима поймут, что теряют власть, минимум две трети людей, которые сейчас его представляют, спешно покинут Украину. Мы их там не увидим. Они „скирдуют“ все свои денежные средства в долларах и евро, так как не собираются жить на Украине», — пояснил Килинкаров.

Фролов напомнил, что с 2022 года, несмотря на пропагандистские штампы, настоящим лозунгом конфликта для Киева было банальное «дайте грошей».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Окружение Зеленского и он сам прекрасно понимают, что эта война идет не в их пользу. Но пока поступают средства от Запада. На что они идут, мы все увидели в рамках „дела Миндича“, которое затронуло Европу. Раз евро и доллары распределяются по карманам украинских чиновников, то они будут использованы как возможность для бегства с Украины и „золотой парашют“, чтобы нормально обжиться на новом месте. Речь идет о Лазурном Береге или пляжах Флориды», — сказал Фролов.

По словам эксперта, коррупционный скандал вышел за пределы Украины и под подозрение попали европейские чиновники. Брюссель будет сильно заинтересован в том, чтобы люди Зеленского благополучно эвакуировались или исчезли с радаров летальным методом.

По его словам, нынешние украинские политики-коррупционеры могут дать показания сотрудникам СК РФ.

«Европа сделает все, чтобы Зеленский и его окружение не попали под трибунал за насильственную мобилизацию больных и за другие преступления», — заключил эксперт.

