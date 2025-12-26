Новый год — 2026
Вкусный минтай с луком и сметаной на сковороде: недорогой ужин за полчаса

Минтай в сметане и луке на сковороде Минтай в сметане и луке на сковороде Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Минтай с луком и сметаной — легкое, но очень вкусное блюдо, что готовится всего за 20–30 минут. Нежная рыба и ароматный соус подойдут как для повседневного ужина, так и для праздничного стола. А еще эта рыба одна из самых недорогих. Попробуйте приготовить минтай по нашему рецепту.

Список продуктов

  • Минтай (филе или тушки) — 500 г
  • Лук репчатый — 2–3 шт. (средние луковицы)
  • Сметана — 200 мл
  • Хлебопекарная мука — 2 ст. л.
  • Подсолнечное (или другое растительное) масло — для жарки
  • Соль, перец — по вкусу
  • Зелень (петрушка или укроп) — для подачи

Способ приготовления

Если вы используете тушки минтая, прежде всего тщательно очистите их от чешуи, выпотрошите и удалите плавники. Затем хорошенько промойте рыбу и нарежьте ее порционными кусками. После этого посолите и поперчите филе, а затем как следует обваляйте в муке.

На разогретой сковороде с каплей масла обжарьте рыбу минуты по 2–3 с каждой стороны до золотистой корочки. Готовую рыбу переложите на отдельную тарелку.

Очистите лук и нарежьте его полукольцами. На той же сковороде, где жарился минтай, подрумяньте лук до мягкости и легкой прозрачности.

Теперь в сковороду с луком добавьте сметану и тщательно все перемешайте. По желанию можете добавить немного воды или бульона, чтобы соус стал более жидким. Когда масса закипит, положите в нее кусочки минтая. Уменьшите огонь, накройте сковороду крышкой и тушите содержимое 10–15 минут.

Готовое блюдо подавайте горячим, украсив зеленью. Минтай отлично сочетается с картофельным пюре, рисом или овощами.

Совет: чтобы сделать вкус более насыщенным, добавьте в соус немного чеснока или щепотку молотого мускатного ореха.

Делимся полезной информацией о минтае с луком и сметаной:

  • калорийность зависит от жирности сметаны;
  • время приготовления — около получаса.

