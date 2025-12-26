Вкусный минтай с луком и сметаной на сковороде: недорогой ужин за полчаса

Минтай с луком и сметаной — легкое, но очень вкусное блюдо, что готовится всего за 20–30 минут. Нежная рыба и ароматный соус подойдут как для повседневного ужина, так и для праздничного стола. А еще эта рыба одна из самых недорогих. Попробуйте приготовить минтай по нашему рецепту.

Список продуктов

Минтай (филе или тушки) — 500 г

Лук репчатый — 2–3 шт. (средние луковицы)

Сметана — 200 мл

Хлебопекарная мука — 2 ст. л.

Подсолнечное (или другое растительное) масло — для жарки

Соль, перец — по вкусу

Зелень (петрушка или укроп) — для подачи

Способ приготовления

Если вы используете тушки минтая, прежде всего тщательно очистите их от чешуи, выпотрошите и удалите плавники. Затем хорошенько промойте рыбу и нарежьте ее порционными кусками. После этого посолите и поперчите филе, а затем как следует обваляйте в муке.

На разогретой сковороде с каплей масла обжарьте рыбу минуты по 2–3 с каждой стороны до золотистой корочки. Готовую рыбу переложите на отдельную тарелку.

Очистите лук и нарежьте его полукольцами. На той же сковороде, где жарился минтай, подрумяньте лук до мягкости и легкой прозрачности.

Теперь в сковороду с луком добавьте сметану и тщательно все перемешайте. По желанию можете добавить немного воды или бульона, чтобы соус стал более жидким. Когда масса закипит, положите в нее кусочки минтая. Уменьшите огонь, накройте сковороду крышкой и тушите содержимое 10–15 минут.

Готовое блюдо подавайте горячим, украсив зеленью. Минтай отлично сочетается с картофельным пюре, рисом или овощами.

Совет: чтобы сделать вкус более насыщенным, добавьте в соус немного чеснока или щепотку молотого мускатного ореха.

Делимся полезной информацией о минтае с луком и сметаной:

калорийность зависит от жирности сметаны;

время приготовления — около получаса.

