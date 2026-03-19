Навруз — 21 марта 2026 года: история, традиции и значение праздника весны

В преддверии 21 марта 2026 года миллионы людей по всему миру готовятся встретить один из самых древних и поэтичных праздников человечества — Навруз. Этот день, окутанный дымкой веков и согретый теплом первых лучей весны, не является религиозным торжеством. Это скорее точка отсчета нового жизненного цикла, момент пробуждения природы и повод для единения семьи. В современном мире, где ритм жизни постоянно ускоряется, Навруз остается тем островком покоя, который позволяет человеку остановиться, оглянуться назад и с чистым сердцем войти в будущее. Об истории и традициях праздника Навруз читайте в материале NEWS.ru.

Что такое Навруз: происхождение и духовный смысл

Прежде чем мы перейдем к традициям и обычаям Навруза, выясним, что же такое «Навруз». С персидского это слово переводится как «новый день», а названный так праздник ведет свою историю из глубины тысячелетий. Его возникновение связывают с эпохой зороастризма — одной из древнейших религий мира. (При этом важно уточнить, что сегодня этот праздник не имеет привязки к религии). Для земледельцев Древнего Ирана и Средней Азии наступление весны было не просто календарным событием, а настоящим чудом перерождения, когда силы света одерживали победу над зимним мраком.

В отличие от многих других праздников, Навруз у тюркских и иранских народов лишен ритуальной строгости или догматизма. Его духовный смысл универсален и понятен каждому: это обновление, прощение обид, торжество жизни и благодарность природе за ее дары. Торжество символизирует связь человека с космическими циклами, напоминая о том, что после самой суровой зимы всегда наступает весна. Это время надежд, когда закладывается основа благополучия на весь грядущий год.

Участники празднования Навруза в Алма-Ате Фото: Ертай Сарбасов /Sputnik/РИА Новости

Когда отмечают: связь с днем весеннего равноденствия

Дата празднования Навруза неизменна на протяжении тысячелетий и не зависит от лунных календарей. Он всегда идет в связке с днем весеннего равноденствия. В 2026 году это событие произойдет 20 марта, а сам Навруз отметят 21 марта.

Дата проясняет символическое значение Навруза 21 марта. В момент равноденствия день сравнивается с ночью, и светлая часть суток начинает прибывать, символизируя окончательную победу тепла над холодом. Именно в этот миг, по поверьям, открываются пути для новой энергии, обновления и счастья. Встреча рассвета 21 марта знаменует собой начало нового астрономического года. Так что теперь вы знаете, какого числа Навруз в 2026 году и почему он отмечается именно в этот день.

Традиции и обряды: подготовка, уборка, костры, гостевые визиты

Вернемся к истории и традициям праздника Навруз. Подготовка к торжеству начинается задолго до 21 марта. В основе предпраздничных хлопот лежит принцип тотального очищения как физического, так и духовного. За несколько недель до праздника принято проводить генеральную уборку в домах, белить стены, чинить сломанные вещи. Вместе с домом очищается и душа: люди стараются простить старые обиды, расплатиться с долгами и наладить отношения с близкими.

Одним из самых зрелищных обрядов является разжигание костров. Огонь в Навруз — символ очищения, он «сжигает» все проблемы и невзгоды, накопленные за зиму. По традиции празднующий должен семь раз перепрыгнуть через один костер или по одному разу через семь костров. Это действие якобы сулит счастье.

Вместе с праздником начинается пора гостеваний. Считается, что чем больше гостей переступит порог дома в эти дни, тем счастливее будет год. Первый визит очень важен: по традиции первым в дом должен войти человек с «легкой ногой» и добрыми намерениями, чтобы принести с собой удачу. Судить, принес ли гость с собой счастье, удастся по событиям следующих двенадцати месяцев. Если год пройдет хорошо, в честь того самого гостя накроют пышный стол. В Навруз и соседствующие дни не принято скупиться и ссориться, ведь щедрость и добросердечие, проявленные на праздник весны, вернутся сторицей.

Люди наслаждаются праздничными украшениями в приморском парке перед праздником Навруз в Баку, Азербайджан Фото: Chen Junfeng/XinHua/Global Look Press

Праздничный стол: сумаляк, халиса, проросшая пшеница

Праздничный стол в Навруз и блюда, подаваемые в этот день, заслуживают отдельного разговора. Центральное место в праздновании занимает дастархан — скатерть, изобилующая яствами. Приготовление еды само по себе становится ритуалом, а выбранные блюда имеют символическое значение.

Обязательным атрибутом стола являются проросшие ростки пшеницы — сабзе. Они являются живым воплощением новой жизни, начала и плодородия. Обычно семена высаживают за несколько недель до праздника, и к 21 марта зеленые ростки украшают стол, напоминая о том, что природа пробудилась.

Кулинарной вершиной Навруза по праву считается сумаляк. Это ритуальное блюдо готовится только из пророщенных зерен пшеницы и муки. Его приготовление занимает более суток и сопровождается песнями и добрыми пожеланиями. Сумаляк томят в огромных котлах, и его вкус получается неповторимо сладким, хотя сахар в него не добавляют — сладость дает само зерно. Считается, что, пробуя сумаляк, человек заряжается энергией жизни и здоровья.

Еще одно традиционное яство — халиса (оно же — халим). Это сытное блюдо из пшеницы и мяса, которое также готовят всю ночь, постоянно помешивая, пока оно не превратится в однородную кашицу. Эти блюда наряду с пловом, самсой и множеством сладостей символизируют плодородие земли и достаток, который ждет людей в новом году.

Как встречают Навруз в разных странах

Продолжаем говорить о традициях празднования Навруза у тюркских и иранских народов. Несмотря на общие корни, торжество в разных частях мира имеет свои неповторимые черты. В Иране праздник, известный как Новруз, длится 13 дней. Здесь принято накрывать стол «Хафт-син», на котором обязательно присутствуют семь предметов, начинающихся на букву «син» (С) персидского алфавита. Тринадцатый день проводится на природе, чтобы выплеснуть из дома все плохое.

В Азербайджане к празднику готовятся особенно тщательно: на подносы ставят горящие свечи, крашеные яйца и особую сладость — шекербуру. Огни свечей оберегают дом от злых сил, а яйцо символизирует земной шар.

Женщина готовит традиционные угощения во время празднования Навруза в Баку Фото: Мурад Оруджев / Sputnik/РИА Новости

В Турции праздник называют Султан-Навруз. Торжество в течение многих лет служило символов пробуждения и единения для тюркских народов. В этот день проводятся красочные фестивали и спортивные состязания.

В странах Центральной Азии, таких как Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан и Таджикистан, Навруз — это государственный праздник, выходные дни и народные гулянья. На площадях городов устанавливаются качели (арчамай), звучит музыка, выступают артисты и поэты, а главным блюдом повсеместно становится сумаляк, который варят прямо на улицах в огромных казанах.

Навруз в современной России: где и как празднуют

Россия является домом для многих народов, для которых Навруз — традиционный праздник. В Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе, а также в регионах Поволжья и на Кавказе 21 марта становится днем яркого межкультурного диалога. В 2026 году праздник обещает быть особенно масштабным.

Основные торжества традиционно проходят в столичных парках и концертных залах. Организуются ярмарки народных промыслов, где можно приобрести изделия ремесленников из Татарстана, Башкортостана, Дагестана, Узбекистана и других республик. В эти дни посольства и культурные центры азиатских государств проводят открытые мероприятия, знакомя всех желающих с историей и традициями праздника.

В республиках Татарстан и Башкортостан Навруз не имеет статуса общереспубликанского выходного, но активно отмечается на уровне общин и национально-культурных автономий. Здесь он превращается в праздник весны и обновления, объединяя представителей разных национальностей. В этот день люди, независимо от вероисповедания, приходят в гости друг к другу, чтобы разделить трапезу, послушать народную музыку и порадоваться наступившему теплу. Навруз в России — это прекрасный пример того, как древняя традиция становится мостом, соединяющим культуры и поколения в едином добром порыве встретить сезон тепла.

Гармонисты выступают на праздновании Навруза (Новруза) в Казани Фото: Максим Богодвид /РИА Новости

Теперь вы знакомы с историей и традициями Навруза и знаете, какого числа Навруз в 2026 году. Вопреки распространенному мнению, праздник не является религиозным и не имеет связи с исламом. Это день чествования весны, нового начала и жизни.

