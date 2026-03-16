16 марта 2026 в 19:19

Духовка нам в помощь: запеченный булгур с овощами в «горшочках»

Духовка нам в помощь: запеченный булгур с овощами в «горшочках» Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Хочется чего-то сытного, но легкого, и чтобы выглядело как в ресторане? Обратите внимание на булгур — крупу из твердых сортов пшеницы, которая невероятно популярна в восточной кухне. А если дополнить его сочными овощами, получится настоящий кулинарный шедевр, достойный даже праздничного стола.

На этот раз предлагаем немного усложнить задачу и сделать блюдо более фактурным. Возьмите 2 крупных помидора, 1 болгарский перец и 2 небольших молодых кабачка. Срежьте у них верхушки и аккуратно удалите сердцевину, чтобы получились «чашечки» для начинки. Для начинки смешайте 150 г отварного булгура с 1 обжаренной луковицей, измельченной мякотью овощей (которую вы достали), 100 г шампиньонов и 2 зубчиками чеснока. Заполните этой ароматной смесью овощные заготовки, посыпьте сверху 50 г тертого сыра и запекайте в духовке при 180 градусах 25–30 минут.

В таком варианте булгур с овощами раскрывается совершенно по-новому. Крупа пропитывается овощными соками и становится невероятно нежной. Это блюдо не стыдно подать даже самым взыскательным гостям. Оно доказывает, что правильное питание может быть не только полезным, но и изысканным. Сохраняйте рецепт, чтобы не потерять!

Ранее мы поделились рецептом постного омлета из тофу.

Елизавета Макаревич
