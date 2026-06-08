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08 июня 2026 в 13:51

Россиянам раскрыли неочевидную опасность применения биометрии в магазинах

Маркетолог Кобец: использование биометрии в магазинах чревато утечкой данных

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Использование биометрии для покупки товаров в магазинах чревато утечкой данных, предупредила маркетолог Маргарита Кобец. По ее словам, переданным «Газетой.Ru», если база с записями взглядов и пульса миллионов людей попадет к злоумышленникам, это станет идеальным материалом для шантажа, социальной инженерии и даже медицинской дискриминации.

Среди рисков [использования биометрии в магазинах] — психологическое воздействие на покупателя. Если человек знает, что за ним наблюдают, он может изменять свое поведение, ощущать стресс и тотальную слежку. Второй риск — раскрытие неявной информации. Взгляд выдает, какие товары человек пытается скрыть (тесты на беременность, лекарства от ЗППП) или стыдливо рассматривает. В-третьих, пульс может показать испуг, возбуждение, усталость и в том числе вызванные не магазином, а личными обстоятельствами, — рассказала Кобец.

Она отметила, что, помимо этого, система может ошибочно обвинять некоторых людей в противоправных действиях в магазине. В зону риска могут попасть люди с тревожными расстройствами, повышенной потливостью или учащенным пульсом от природы.

Ранее эксперт в области информационной безопасности Алексей Миронов заявил, что виртуальные примерочные могут собирать биометрические данные. Он отметил, что такую информацию нельзя заменить при утечке.

Общество
маркетологи
биометрия
магазины
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