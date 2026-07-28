Маркетолог объяснил подъем популярности ресейла одежды

Ресейл одежды в России стал популярен после ухода ряда брендов, рассказал KP.RU маркетолог Арсен Даллакян. Он отметил, что сейчас это почти единственный способ купить оригинальную вещь любимой марки.

У нас с импортом сейчас тяжеловато, а если вещь уже завезли в страну, она начинает ходить по рукам, — рассказал Даллакян.

Маркетолог подчеркнул, что такую ситуацию можно наблюдать не только на рынке одежды. По его словам, более популярным также стал ресейл запчастей, гаджетов и детских игрушек.

Ранее психолог Виктория Ковалева рассказала, что походы в секонд-хенды могут способствовать выработке дофамина. Она отметила, что влечение к одежде с историей связано не только с экономией, но и с особым опытом.