Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
28 июля 2026 в 11:40

Маркетолог объяснил подъем популярности ресейла одежды

Маркетолог Даллакян: ресейл стал популярен из-за дефицита брендов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ресейл одежды в России стал популярен после ухода ряда брендов, рассказал KP.RU маркетолог Арсен Даллакян. Он отметил, что сейчас это почти единственный способ купить оригинальную вещь любимой марки.

У нас с импортом сейчас тяжеловато, а если вещь уже завезли в страну, она начинает ходить по рукам, — рассказал Даллакян.

Маркетолог подчеркнул, что такую ситуацию можно наблюдать не только на рынке одежды. По его словам, более популярным также стал ресейл запчастей, гаджетов и детских игрушек.

Ранее психолог Виктория Ковалева рассказала, что походы в секонд-хенды могут способствовать выработке дофамина. Она отметила, что влечение к одежде с историей связано не только с экономией, но и с особым опытом.

Общество
маркетологи
одежда
бренды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Японии объявили экстренную тревогу после нового землетрясения
Обстановка в Крыму 28 июля: что с поездами, как доехать, новое расписание
Бывший премьер Молдавии выступил против решений нового правительства
Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме в преддверии 1 Сентября
Полиция разыскивает хулигана, сбросившего бутылку из окна на девушку
Раскрыта причина госпитализации посещавших кафе в Коми спортсменов
Названа дата закрытого слушания по делу полковника ВСУ Дзяния
В Москву прибыла военная делегация из африканской страны
Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с Днем Крещения Руси
Названы ключевые факторы развития экономики Казахстана
Троих братьев-убийц поймали спустя 27 лет после расправы над подростком
Патрушев рассказал о возможностях российских судостроителей
Волонтерил и растлевал: тренеру-педофилу дали 19 лет колонии
Спасатели раскрыли судьбу кошки, которую альпинисты взяли на Эльбрус
Массированный налет ВСУ на Москву 28 июля: пытались ударить по Wildberries?
Дачникам рассказали, какие сидераты сеять на грядки в августе
Путин и Алиев отметили конструктивный характер связей двух стран
Маркетолог объяснил подъем популярности ресейла одежды
Политик зачитал во время выступления в парламенте подсказку от ИИ
Путин и Алиев обсудили международную повестку
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.