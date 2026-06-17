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17 июня 2026 в 15:43

Маркетолог объяснил, почему у зумеров вырос интерес к шахматам

Маркетолог Григорьев: зумеры играют в шахматы ради общения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Интерес к шахматам у зумеров вырос из-за потребности в общении, рассказал «Москве 24» член совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев. Он отметил, что сейчас турниры проводят в кафе и барах, а рестораторы открывают новые места для игры.

Если встреча не является жестким турниром, а дружеской партией, за игрой можно приятно проводить время и общаться. Кроме того, на популярность конкретно шахмат влияют артефакты массовой культуры, которые становятся очень востребованными, — рассказал Григорьев.

Маркетолог подчеркнул, что молодежь все чаще переходит в виртуальные ролевые игры для взаимодействия и построения социальных связей. По его словам, тенденция будет продолжаться, но объекты будут меняться в соответствии с трендами.

Ранее фитнес-эксперт Эмиль Халимов рассказал, что поколение Z все активнее уходит в фиджитал-спорт. По его словам, на выбор тренировок влияют географические, гендерные и возрастные особенности.

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