Маркетолог объяснил, почему у зумеров вырос интерес к шахматам Маркетолог Григорьев: зумеры играют в шахматы ради общения

Интерес к шахматам у зумеров вырос из-за потребности в общении, рассказал «Москве 24» член совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев. Он отметил, что сейчас турниры проводят в кафе и барах, а рестораторы открывают новые места для игры.

Если встреча не является жестким турниром, а дружеской партией, за игрой можно приятно проводить время и общаться. Кроме того, на популярность конкретно шахмат влияют артефакты массовой культуры, которые становятся очень востребованными, — рассказал Григорьев.

Маркетолог подчеркнул, что молодежь все чаще переходит в виртуальные ролевые игры для взаимодействия и построения социальных связей. По его словам, тенденция будет продолжаться, но объекты будут меняться в соответствии с трендами.

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