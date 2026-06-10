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10 июня 2026 в 13:47

Психолог ответила, почему секонд-хенды вызывают зависимость

Психолог Ковалева: походы в секонд-хенды способствуют выработке дофамина

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Походы в секонд-хенды могут способствовать выработке дофамина, рассказала Angarsky психолог Виктория Ковалева. Она отметила, что влечение к одежде с историей связано не только с экономией, но и с особым опытом.

Для многих покупателей секонд-хенд становится пространством поиска и эксперимента: здесь важен не только результат, но и сам процесс, который вызывает гораздо более сильный эмоциональный отклик, чем обычный поход в магазин, — рассказала Ковалева.

Психолог подчеркнула, что редкие находки в секонд-хенде усиливают чувство уникальности и удовлетворения от выбора. По ее словам, одежда всегда влияет на самоощущение и помогает «примерять» разные образы и роли.

Ранее финансист Елена Хлебникова рассказала, что концепция «бережливого шика» привлекает людей из-за разумного потребления. Она отметила, что в этом движении сочетаются финансовая грамотность и мода — покупка одежды часто совершается в секонд-хендах или комиссионных магазинах.

Общество
секонд-хенды
психологи
одежда
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