13 марта 2026 в 14:01

Финансист рассказала о концепции «бережливого шика»

Финансист Хлебникова: тренд на бережливый шик учит разумному потреблению

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Концепция «бережливого шика» привлекает людей из-за разумного потребления, рассказала «Вечерней Москве» эксперт по финансовой грамотности владелец Международной финансовой консалтинговой компании Елена Хлебникова. Она отметила, что в этом движении сочетаются финансовая грамотность и мода — покупка одежды часто совершается в секонд-хендах или комиссионных магазинах.

Рынок вторичной продажи в России также продолжает расти, но за счет интернет-торговли, и составляет порядка 140 млрд рублей. Это подчеркивает изменяющееся отношение молодого поколения к моде и финансам, где ценность товара определяется не только его первозданным состоянием, но и возможностью экономии, — рассказала Хлебникова.

Финансист подчеркнула, что покупка подержанных вещей может быть более экономически целесообразной. По ее словам, сейчас тренд получает широкое распространение в соцсетях, особенно за счет поколения зуммеров.

Ранее клинический психолог Станислав Самбурский рассказал, что разумное потребление помогает зумерам снизить тревогу. Он отметил, что более взрослое поколение часто заказывает ненужные вещи на маркетплейсах для получения быстрого дофамина.

