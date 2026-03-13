Ударившего пять раз ножом курсанта МВД отправили в СИЗО

Невский районный суд заключил под стражу Дмитрия Яковлева, который пять раз ударил ножом курсанта Санкт-Петербургского университета МВД России, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Мужчине инкриминируется статья о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Согласно решению суда, он пробудет в СИЗО до 10 мая.

Невский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Яковлева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ, сроком по 10.05.2026, — говорится в сообщении.

По версии следствия, днем 11 марта Яковлев, находясь в служебной машине полицейских, достал нож и нанес стажеру МВД не менее пяти ударов в лицо и туловище. Пострадавший получил ранения головы, шеи, груди, конечностей, а также резаную рану нижней губы.

По информации ТАСС, обвиняемый признал вину частично. В суде он заявил, что действовал в целях самообороны. По словам Яковлева, сотрудники в штатском не представились ему, угрожали и применили физическую силу, в том числе выбили зубы.

Ранее стало известно, что пострадавший проходил практику вместе с сотрудником Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте. Молодого человека госпитализировали.