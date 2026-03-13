13 марта 2026 в 17:43

Двое хакеров взломали базу данных миграционного управления Франции

Во Франции задержали двух молодых хакеров, 17 и 20 лет, которые взломали базу данных миграционного управления (OFII), сообщает газета Parisien. Злоумышленники получили доступ к личной информации тысяч иностранных граждан, включая их паспортные данные и контакты, после чего часть сведений была опубликована в Сети.

Брешь в защите возникла из-за ошибки субподрядчика, однако следствие не выявило фактов продажи или использования украденных данных в преступных целях. Утечка затронула информацию о жителях самых разных стран, от Украины и Китая до Камеруна, что делает этот инцидент особенно резонансным во Франции. Пойманные хакеры признались в содеянном, и теперь им предъявлены обвинения в несанкционированном доступе к автоматизированным системам и участии в преступном сговоре.

Этот взлом стал очередным звеном в череде кибератак, захлестнувших Францию с конца 2025 года. За последние месяцы жертвами хакеров становились МВД, министерство спорта и другие крупные структуры, а сама страна, по оценкам СМИ, оказалась лидером в Европе по числу похищенных данных.

Ранее в США заподозрили во взломе сети Федерального бюро расследований (ФБР) хакеров, работающих на китайское правительство. Издание The Wall Street Journal утверждает, что злоумышленники получили доступ к информации об активности граждан, находящихся под наблюдением спецслужб.

