26 мая 2026 в 07:00

Раскрыта новая хитрая схема мошенников

Доцент Щербаченко: мошенники обманывают россиян в мобильных играх

В мобильных играх появились мошенники, которые обманывают россиян, обещая им быстрый заработок, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, для этого злоумышленники убеждают жертву зайти на фишинговый сайт и ввести свои персональные данные.

В зоне риска новой схемы мошенников находятся не только дети, но и взрослые пользователи смартфонов. Во время игры на телефоне может появиться окно с предложением легкого заработка. Если ввести свои контакты, сразу звонит «консультант». Аферист показывает поддельный сайт, чтобы вызвать доверие, а затем убеждает жертву внести деньги через банкомат якобы для оплаты комиссии. В итоге можно потерять финансы, на вас могут оформить кредит и даже лишить доступа к аккаунту на «Госуслугах», — предупредил Щербаченко.

Он отметил, что для защиты от мошенничества не стоит переходить по подозрительным ссылкам и вводить свои данные на фишинговых ресурсах. По словам доцента, также рекомендуется не открывать письма, полученные от неизвестных пользователей, и не сообщать посторонним коды из СМС. Специалист подчеркнул, что не следует доверять щедрым предложениям о быстром заработке в интернете.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана россиян, обещая вернуть переплаченные деньги за жилищно-коммунальные услуги. Они создают поддельные боты, имитирующие сервис «Госуслуги».

