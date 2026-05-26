26 мая 2026 в 05:59

Мирошник раскрыл правду о запуске пиар-кампании Запада на Украине

Мирошник заявил о запуске антикризисной пиар-кампании Запада на Украине

Западные политтехнологи на Украине развернули антикризисную пиар кампанию, заявил ТАСС посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник. По его словам, это произошло на фоне заявлений о возможных ударах по военным объектам в Киеве и центрам принятия решений.

Западные политтехнологи в Киеве, оправившись от первого шока, в который их повергли удары «Орешником», «Искандерами» и «Кинжалами», включились в антикризисный пиар, чтобы не только население, но и — самое главное — западные спонсоры не впали в депрессию, — сообщил Мирошник.

Подобные действия направлены на снижение негативного восприятия ситуации среди населения и партнеров Украины, отметил он. Посол добавил, что реакция Запада демонстрирует обеспокоенность последствиями ударов.

До этого Мирошник сказал: новая атака может поубавить спесь украинских политиков на фоне неспособности систем ПВО сбивать российские ракеты. Так дипломат прокомментировал публикации украинских СМИ о ракетах «Орешник».

Кроме того, посол МИД РФ по особым поручениям заявил: власти Украины сами спровоцировали ответную реакцию со стороны Москвы, активизировав, по оценке российской стороны, террористическую деятельность. По словам дипломата, действия Киева привели к ударам возмездия со стороны России.

