«Сама напросилась»: Мирошник высказался об ударах возмездия по Украине Мирошник заявил, что Украина сама напросилась на удары возмездия

Власти Украины сами спровоцировали ответную реакцию со стороны Москвы, активизировав, по оценке российской стороны, террористическую деятельность, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник. По словам дипломата, действия Киева привели к ударам возмездия со стороны России.

Украина, раскочегарив машину террористических преступлений, сама напросилась на удары возмездия. Если первых атак не хватило, последующие непременно исправят ситуацию, — сказал он.

Ранее европейские журналисты написали, что российскую ракету «Орешник» невозможно перехватить из-за большой скорости. В публикации говорилось, что Россия на днях атаковала Киев с помощью сотни беспилотников и ракет, среди которых был «Орешник».

До этого Минобороны сообщило о массированном ударе ВС России по объектам военного управления Украины с применением комплекса «Орешник», а также ракет «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». В оборонном ведомстве уточнили, что операция стала ответом на атаки Киева по гражданским объектам.