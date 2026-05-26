26 мая 2026 в 05:20

Назван орган, который нужно проверять после 60 лет в первую очередь

Врач Волкова: после 60 лет в первую очередь нужно проверять щитовидную железу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
После достижения 60-летнего возраста необходимо в первую очередь обследовать щитовидную железу, заявила NEWS.ru заведующая терапевтическим отделением поликлиники № 3 Красногорской больницы Виктория Волкова. По ее словам, нарушения в работе органа могут привести к ухудшению памяти и депрессии.

После 60 лет в первую очередь речь идет о проверке щитовидной железы. Этот орган становится мишенью аутоиммунных процессов или возрастных дистрофических изменений. Проверка уровня тиреотропного гормона, свободного тироксина и антител к тиреопероксидазе позволяет выявить скрытые проблемы. У пожилых пациентов могут возникать такие симптомы, как усталость, снижение памяти, отеки, нарушения терморегуляции и депрессивное состояние. Женщинам после менопаузы следует обратить особое внимание на гормональный фон, так как в этот период риск заболеваний щитовидки значительно возрастает, — предупредила Волкова.

Она подчеркнула, что возрастные изменения накапливаются постепенно и долгое время могут протекать без заметных признаков, затрудняя раннюю диагностику без регулярных обследований. На этом фоне, по словам врача, многие заболевания проявляются у пожилых множественными симптомами, поскольку один орган начинает страдать, и вслед за ним поражаются другие.

Ранее терапевт Красногорской больницы Иван Еременко порекомендовал после 40–45 лет сдавать анализы на ферменты печени и уровень глюкозы в крови. По его словам, некоторые из них можно пройти бесплатно по полису ОМС в рамках диспансеризации.

Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
