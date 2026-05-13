Названы анализы крови, которые нужно сдавать после 40–45 лет Врач Еременко: после 40–45 лет нужно сдавать кровь на ферменты печени и глюкозу

После 40–45 лет рекомендуется сдавать анализы на ферменты печени и уровень глюкозы в крови, заявил NEWS.ru врач-терапевт Красногорской больницы Иван Еременко. По его словам, женщинам в этом возрасте следует обследовать щитовидную железу.

Существует перечень обследований, которые необходимо проходить людям старше 40 лет. Часть из них можно пройти по ОМС в ходе диспансеризации. Первое — общий анализ крови, помогающий выявить воспалительные процессы, анемию, нарушения свертываемости. Далее — биохимический анализ крови, позволяющий определить состояние почек, уровень глюкозы и холестерина, а также другие показатели обмена веществ, включая мочевину, креатинин, билирубин и ферменты печени АЛТ, АСТ и ГГТ, — поделился Еременко.

Он подчеркнул, что атеросклероз и сердечно-сосудистые заболевания, которые могут привести к инсульту, выявляются в том числе с помощью биохимического анализа крови. По словам врача, при желании оценить риск развития сахарного диабета II типа необходимо сдать анализ на гликированный гемоглобин.

После 40 лет значительно увеличивается риск гипотиреоза — снижения функции щитовидной железы. Заболеванию чаще подвержены женщины. Им следует ежегодно сдавать анализ на ТТГ и гормоны щитовидки, влияющие на работу сердца, нервной системы и репродуктивную функцию, — резюмировал Еременко.

Ранее кардиолог Филипп Кузьменко заявил, что для предотвращения инфаркта важно регулярно сдавать анализы на уровень холестерина и его фракций. По его словам, физическая активность, спокойный образ жизни и отказ от вредных привычек помогут снизить риск возникновения опасного недуга.