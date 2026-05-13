День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 07:05

Названы анализы крови, которые нужно сдавать после 40–45 лет

Врач Еременко: после 40–45 лет нужно сдавать кровь на ферменты печени и глюкозу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

После 40–45 лет рекомендуется сдавать анализы на ферменты печени и уровень глюкозы в крови, заявил NEWS.ru врач-терапевт Красногорской больницы Иван Еременко. По его словам, женщинам в этом возрасте следует обследовать щитовидную железу.

Существует перечень обследований, которые необходимо проходить людям старше 40 лет. Часть из них можно пройти по ОМС в ходе диспансеризации. Первое — общий анализ крови, помогающий выявить воспалительные процессы, анемию, нарушения свертываемости. Далее — биохимический анализ крови, позволяющий определить состояние почек, уровень глюкозы и холестерина, а также другие показатели обмена веществ, включая мочевину, креатинин, билирубин и ферменты печени АЛТ, АСТ и ГГТ, — поделился Еременко.

Он подчеркнул, что атеросклероз и сердечно-сосудистые заболевания, которые могут привести к инсульту, выявляются в том числе с помощью биохимического анализа крови. По словам врача, при желании оценить риск развития сахарного диабета II типа необходимо сдать анализ на гликированный гемоглобин.

После 40 лет значительно увеличивается риск гипотиреоза — снижения функции щитовидной железы. Заболеванию чаще подвержены женщины. Им следует ежегодно сдавать анализ на ТТГ и гормоны щитовидки, влияющие на работу сердца, нервной системы и репродуктивную функцию, — резюмировал Еременко.

Ранее кардиолог Филипп Кузьменко заявил, что для предотвращения инфаркта важно регулярно сдавать анализы на уровень холестерина и его фракций. По его словам, физическая активность, спокойный образ жизни и отказ от вредных привычек помогут снизить риск возникновения опасного недуга.

Здоровье
врачи
советы
заболевания
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трех лидеров «Правого сектора» повторно объявили в розыск
ВСУ попытались атаковать Москву с помощью БПЛА
Военэксперт раскрыл, в чем Россия опережает все остальные страны
Обломки БПЛА обнаружили вблизи коммерческого объекта в Ростовской области
«Мир — лучшая магия»: Дмитриев дал Ермаку совет, к какой гадалке идти
Адвокат раскрыл, как оспорить увольнение за использование ИИ
Силуанов раскрыл, в чем Россия обходит страны «Большой двадцатки»
Восемь самолетов не смогли сесть в Домодедово и Внуково из-за ограничений
Прорыв РЭБ под Ореховом, ВСУ потеряли «Юпитер»: новости СВО к утру 13 мая
Названа причина пожара на Вернисажной улице в Москве
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 мая: инфографика
Стало известно, какую сторону выбирают суды после резонансного дела Долиной
Мирошник раскрыл, на что может повлиять скандал вокруг Ермака
Врач ответил, какие продукты повысят уровень ферритина
Госсекретарь США внезапно выбрал для поездки в Китай «стиль Мадуро»
Силуанов обозначил факторы финансовой стабильности России
Почти 300 украинских беспилотников попытались атаковать российские регионы
Додик рассказал, как Путин дал надежду всему человечеству
На Сахалине вынесли приговор россиянину за помощь спецслужбе Украины
Названы причины, почему в России лучше не строить дороги из цемента
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.