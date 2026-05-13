Почти 300 украинских беспилотников попытались атаковать российские регионы

Российские средства ПВО сбили 286 беспилотников ВСУ в течение ночи на 13 мая, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере МАКС. В частности, дроны уничтожили в 15 регионах и над акваториями Черного и Азовского морей.

В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 12 мая текущего года до 07:00 мск 13 мая дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 286 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

По информации ведомства, беспилотники нейтрализовали в Белгородской, Воронежской, Брянской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской и Астраханской областях. Также дроны сбили в Краснодарском крае, в Калмыкии и в Крыму.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что в результате атаки беспилотников на регион был поврежден промышленный объект. Никто в результате происшествия не пострадал. Евраев предупредил, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, представляющие интерес для следствия.