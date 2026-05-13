День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 07:20

Почти 300 украинских беспилотников попытались атаковать российские регионы

Минобороны РФ: средства ПВО сбили 286 беспилотников ВСУ в регионах России

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские средства ПВО сбили 286 беспилотников ВСУ в течение ночи на 13 мая, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере МАКС. В частности, дроны уничтожили в 15 регионах и над акваториями Черного и Азовского морей.

В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 12 мая текущего года до 07:00 мск 13 мая дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 286 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

По информации ведомства, беспилотники нейтрализовали в Белгородской, Воронежской, Брянской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской и Астраханской областях. Также дроны сбили в Краснодарском крае, в Калмыкии и в Крыму.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что в результате атаки беспилотников на регион был поврежден промышленный объект. Никто в результате происшествия не пострадал. Евраев предупредил, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, представляющие интерес для следствия.

Регионы
Россия
Минобороны РФ
атаки БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трех лидеров «Правого сектора» повторно объявили в розыск
ВСУ попытались атаковать Москву с помощью БПЛА
Военэксперт раскрыл, в чем Россия опережает все остальные страны
Обломки БПЛА обнаружили вблизи коммерческого объекта в Ростовской области
«Мир — лучшая магия»: Дмитриев дал Ермаку совет, к какой гадалке идти
Адвокат раскрыл, как оспорить увольнение за использование ИИ
Силуанов раскрыл, в чем Россия обходит страны «Большой двадцатки»
Восемь самолетов не смогли сесть в Домодедово и Внуково из-за ограничений
Прорыв РЭБ под Ореховом, ВСУ потеряли «Юпитер»: новости СВО к утру 13 мая
Названа причина пожара на Вернисажной улице в Москве
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 мая: инфографика
Стало известно, какую сторону выбирают суды после резонансного дела Долиной
Мирошник раскрыл, на что может повлиять скандал вокруг Ермака
Врач ответил, какие продукты повысят уровень ферритина
Госсекретарь США внезапно выбрал для поездки в Китай «стиль Мадуро»
Силуанов обозначил факторы финансовой стабильности России
Почти 300 украинских беспилотников попытались атаковать российские регионы
Додик рассказал, как Путин дал надежду всему человечеству
На Сахалине вынесли приговор россиянину за помощь спецслужбе Украины
Названы причины, почему в России лучше не строить дороги из цемента
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.