Постпред в ООН назвала причину размещения ЯО в Белоруссии

Размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии является мерой оборонительного характера, а не инструментом агрессии, заявила постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН в Женеве Лариса Бельская на пленарном заседании конференции по разоружению. По ее словам, «ядерный зонтик» является частью гарантий безопасности в рамках Союзного государства, передает ТАСС.

«Ядерный зонтик», предоставленный Россией в русле позитивных гарантий безопасности в рамках Союзного государства, и размещение российского ТЯО в Белоруссии — это не инструменты агрессии, но меры строго оборонительного характера и элемент стратегического сдерживания , — приводит ее слова пресс-служба постпредства.

Бельская отметила, что ядерное сдерживание является наиболее эффективным и экономным способом для Белоруссии сохранить суверенитет и стабильность. Она подчеркнула, что страна не может позволить себе втягиваться в гонку вооружений наравне с западными странами, поскольку это приведет к уничтожению собственной экономики и социальных программ.

Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что размещение российского нестратегического ядерного оружия и ракет «Орешник» в Белоруссии заметно усилило эффект сдерживания Запада. В частности, решение, принятое лидерами обеих стран, привело к существенному изменению геополитического баланса в регионе.