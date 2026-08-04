Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
04 августа 2026 в 11:35

«Верим в него»: тренер «Крыльев Советов» об игре Макарова в РПЛ

Тренер «Крыльев Советов» Булатов заявил, что верит в полузащитника Макарова

Денис Макаров Денис Макаров Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Главный тренер самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Сергей Булатов заявил, что верит в полузащитника Дениса Макарова, пишет «Газета.Ru». По его словам, спортсмен еще наберет оптимальную форму. Так он отреагировал на матч ФК против столичного ЦСКА в рамках второго тура Российской премьер-лиги.

У нас не все футболисты прибыли в одно время в расположение команды, не все успели пройти вместе с нами предсезонные сборы и набрать необходимую форму. Мы верим в Дениса, верим в него так же, как и в любого другого футболиста нашей команды. Он еще будет полезен, — высказался Булатов.

Матч на «ВЭБ Арене», состоявшийся 1 августа, завершился со счетом 1:1. На 32-й минуте игрок ЦСКА Матия Попович открыл счет, а на 62-й минуте Максим Витюгов из самарского клуба сравнял его.

Ранее Магомед Адиев покинул пост главного тренера «Крыльев Советов». Решение о прекращении сотрудничества с ним принято по соглашению сторон. Адиев возглавлял коллектив с начала сезона-2025/26, под его руководством самарцы после 22 туров занимают 13-е место в РПЛ и дошли до полуфинала Пути регионов Кубка России.

Спорт
Футбол
Крылья Советов
тренеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известны последствия нового налета БПЛА на Белгородскую область
Эпидемия Эболы в Конго вышла из-под контроля
Сенатор назвал способ борьбы с кадровым дефицитом в здравоохранении
Стали известны приоритеты стран «Большой семерки»
Ограничения на полеты ввели в российском аэропорту
Германия не смогла справиться с массовым закрытием пивоварен
Стало известно о подвиге мужчины, который не пережил атаку под Волгоградом
Жительницу Кузбасса задержали за попытку проникнуть в гараж экс-мужа
«Доброе утро, любимый»: Диброва объяснила главное правило крепких отношений
Число погибших детей при атаке ВСУ под Геленджиком выросло до четырех
Курс доллара на бирже впервые с апреля превысил 81 рубль
Раскрыты детали выпуска телевизоров на обанкроченном «Кванте»
Хохотали под агонию котенка: двух малолетних живодеров привели в полицию
Кандидат в депутаты ГД объявил награду в 1 млн рублей за похищенные подписи
Дан прогноз цен на товары с Wildberries после переезда складов в Казахстан
Казанский зооботсад получил экзотическое пополнение
Россиянам дали советы, как купить настоящее оливковое масло
Сборная России по волейболу сделала необычное заявление о чемпионате мира
«Как минимум десяток»: стало известно, кого нашли в толпе мигрантов в Сеуте
Затонувший автомобиль с телами супругов нашли в реке
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.