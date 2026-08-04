«Верим в него»: тренер «Крыльев Советов» об игре Макарова в РПЛ Тренер «Крыльев Советов» Булатов заявил, что верит в полузащитника Макарова

Главный тренер самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Сергей Булатов заявил, что верит в полузащитника Дениса Макарова, пишет «Газета.Ru». По его словам, спортсмен еще наберет оптимальную форму. Так он отреагировал на матч ФК против столичного ЦСКА в рамках второго тура Российской премьер-лиги.

У нас не все футболисты прибыли в одно время в расположение команды, не все успели пройти вместе с нами предсезонные сборы и набрать необходимую форму. Мы верим в Дениса, верим в него так же, как и в любого другого футболиста нашей команды. Он еще будет полезен, — высказался Булатов.

Матч на «ВЭБ Арене», состоявшийся 1 августа, завершился со счетом 1:1. На 32-й минуте игрок ЦСКА Матия Попович открыл счет, а на 62-й минуте Максим Витюгов из самарского клуба сравнял его.

Ранее Магомед Адиев покинул пост главного тренера «Крыльев Советов». Решение о прекращении сотрудничества с ним принято по соглашению сторон. Адиев возглавлял коллектив с начала сезона-2025/26, под его руководством самарцы после 22 туров занимают 13-е место в РПЛ и дошли до полуфинала Пути регионов Кубка России.