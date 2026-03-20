Булыкин назвал неожиданную причину вылета «Локомотива» из Кубка России

Экс-футболист сборной России и «Динамо» Дмитрий Булыкин заявил NEWS.ru, что был удивлен выбором стартового состава московского «Локомотива» на матч Кубка России против самарских «Крыльев Советов». По его мнению, подопечные Михаила Галактионова потерпели обидное поражение в серии пенальти.

Для меня был непонятен выбор состава. Но даже таким дотянули до серии пенальти, а дальше не повезло. Обидное поражение. «Локомотив» считался кубковой командой и был снова шанс взять трофей, тем более, что уже практически решающие стадии, — сказал Булыкин.

19 марта «Локомотив» проиграл «Крыльям Советов» в четвертьфинале Пути регионов Кубка России. Основное время завершилось со счетом 2:2. В серии пенальти сильнее оказались самарцы — 5:4. Единственной неудачей стало попадание в штангу нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева.

