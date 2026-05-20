Песков назвал главный итог визита Путина в Китай

Главным результатом визита президента России Владимира Путина в Китай стало постоянство диалога с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии «Известиям». В Кремле подчеркнули, что регулярные контакты на высшем уровне придают дополнительный импульс взаимодействию между странами.

Здесь результат главный — это постоянство диалога на высшем уровне. Это действительно ритмичный, постоянный диалог на высшем уровне, что каждый раз придает дополнительный импульс работе уже на рабочих участках, — сказал Песков.

Президент России прибыл в Китай с официальным визитом во вторник, 19 мая. Переговоры Путина и Си Цзиньпина прошли в Доме народных собраний в Пекине на следующий день.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отношения Москвы и Пекина развиваются стратегически стабильно, а не представляют собой «лоскутное одеяло». По ее словам, двусторонние отношения выстраиваются так, чтобы укреплялся именно их фундамент.

До этого Путин заявил, что дружба Москвы и Пекина не направлена против кого-либо. Глава государства отметил, что страны работают на мирное дело и в сторону всеобщего процветания, а также вносят весомый вклад в решение насущных общемировых и региональных проблем. Именно так они выступают в защиту международного права и положений Устава ООН.