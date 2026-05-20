Путин раскрыл, что готова сделать Россия для Китая Путин: РФ готова и дальше продолжать бесперебойный экспорт нефти и газа в Китай

Российская Федерация готова обеспечивать бесперебойные поставки нефти в Китай в будущем, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, которые приводит ТАСС, это же касается и газа.

Наша страна является одним из крупнейших экспортеров в КНР нефти, природного газа, включая сжиженный, и угля. Мы, конечно, готовы и далее надежно обеспечивать бесперебойные поставки всех этих видов топлива, — сказал Путин.

Ранее в Пекине состоялось подписание важных документов между Россией и Китаем при участии Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. По итогам переговоров стороны утвердили совместное заявление, посвященное дальнейшему укреплению партнерских связей и углублению российско-китайского взаимодействия.

Президент РФ заявлял, что благополучие и развитие народов России и Китая остаются главной целью сотрудничества Москвы и Пекина. Путин отметил, что заложенные основы взаимодействия позволили обеим странам успешно выдержать проверку на прочность.

Президент России и председатель КНР по итогам двусторонней встречи приняли декларацию о формировании многополярного мира и международных отношений нового типа. Помощник лидера РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистами назвал этот документ концептуальным.