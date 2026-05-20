20 мая 2026 в 09:43

Россия и Китай сделали огромный шаг к становлению многополярного мира

Путин и Си Цзиньпин подписали Декларацию о становлении многополярного мира

Фото: Максим Стулов, РИА «Новости»/kremlin.ru
Декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа приняли президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Как передает РИА Новости, это произошло по результатам двусторонних переговоров. Помощник российского лидера Юрий Ушаков во время общения с представителями прессы охарактеризовал данный документ как концептуальный.

Также, по итогам двусторонних переговоров Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества. Документ представляет собой масштабное программное соглашение.

В ходе встречи лидеров двух стран Москва и Пекин пришли к единому мнению о необходимости пролонгации Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Данное решение российский президент и председатель КНР поддержали единогласно. Си Цзиньпин особо отметил готовность Пекина сообща поддерживать дух этого соглашения.

