Мошенники придумали новый способ обмана с театральными билетами

Мошенники предлагают жертвам фейковые билеты в театр и заставляют оплатить их два раза, заявили в пресс-службе МВД России. По информации правоохранителей, аферисты отслеживают активных пользователей на сайтах и в театральных чатах. Особенно их внимание привлекают те, кто жалуется на трудности купить билет на спектакль.

Найдя такого человека, мошенники пишут ему от имени театра, предлагая «отказные билеты», направляя при этом ссылку на сайт-клон известного агрегатора. Под предлогом якобы сбоя системы преступники вынуждают человека оплатить покупку еще раз, после чего перестают выходить на связь, уточнили в ведомстве.

Ранее в МВД сообщили, что мошенника сегодня можно встретить при совершении абсолютно любой онлайн-покупки — от техники и одежды до обучающих курсов и консультаций. Это объясняется тем, что злоумышленники быстро подстраиваются под интересы аудитории.

До этого стало известно, что мошенники перед сезоном отпусков активизировали схемы по оформлению виз. Как уточнил депутат Госдумы Антон Немкин, аферисты звонят от имени сотрудников посольств, запугивают и вынуждают переводить деньги.