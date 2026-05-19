19 мая 2026 в 09:15

В МВД объяснили, как мошенники втираются в доверие

МВД: мошенники подстраиваются под жертву

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Злоумышленники быстро подстраиваются под интересы аудитории, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. По данным ведомства, они используют любые темы, которые помогут сблизиться с жертвой, передает РИА Новости.

Мошенника сегодня можно встретить при совершении абсолютно любой онлайн-покупки — от техники и одежды до обучающих курсов и консультаций. Злоумышленники быстро подстраиваются под интересы аудитории и используют любые темы, вызывающие доверие у потенциальной жертвы, — говорится в публикации.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко заявил, что мошенники используют новую схему обмана, рассылая сообщения о якобы существующем долге за ЖКУ. По его словам, злоумышленники маскируются под УК, чтобы вынудить человека перейти по фишинговой ссылке или сообщить личные данные.

До этого в МВД РФ сообщили, что злоумышленники начали предлагать россиянам аренду несуществующих земельных участков и домов. Для удержания внимания потенциальных жертв они используют привлекательные фотографии и указывают заниженную стоимость объектов.

Общество
мошенники
МВД
Россия
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
