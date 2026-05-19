Два человека погибли при стрельбе на юге Испании

Два человека погибли, еще четыре пострадали в результате стрельбы в испанском городе Эль-Эхидо, сообщает El Pais. Среди раненых оказались двое несовершеннолетних.

Гражданская гвардия Испании ведет поиск предполагаемого стрелявшего. Он покинул место происшествия и скрылся.

Ранее сообщалось, что в Сан-Диего (США) произошла стрельба в мечети, в результате которой погибли пять человек. Среди жертв оказались и двое нападавших подростков в возрасте 17 и 19 лет. Правоохранители считают, что атака могла быть совершена на почве ненависти. Один из погибших охранников помог предотвратить дальнейшее кровопролитие, заявил глава местной полиции.

До этого стало известно, что подросток случайно застрелил свою ровесницу во время домашней вечеринки в Пенсильвании. Инцидент произошел, когда четверо несовершеннолетних находились в жилом доме без присмотра со стороны взрослых. В разгар веселья друзья залезли в спальный шкаф и нашли заряженный пистолет, который хранила там мать жертвы.