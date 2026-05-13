«СБУ пыталась убить меня»: Шарий сделал громкое заявление о покушении

Украинский журналист и видеоблогер Анатолий Шарий заявил о том, что на него было совершено покушение в Испании. В своем YouTube-канале он отметил, что за этим стоит Служба безопасности Украины. Блогер добавил, что это далеко не первый такой случай. В октябре 2023 года, а также в 2024 году, по его утверждению, злоумышленники пытались расстрелять его из автоматического оружия прямо на улице.

СБУ пыталась убить меня в королевстве Испания, это не первая такая попытка, такие попытки были и в 23-м году (в октябре), в 24-м году нам пытались расстрелять прямо на улице из автоматического оружия, на улице, которая ведет к нашему дому, — заявил блогер.

Шарий связал произошедшее с приговором, который, как он сообщил, был вынесен ему за видеоролик на YouTube с критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Он рассказал, что в начале мая получил от своих источников информацию о подготовке нападения в городе Вердрель у здания суда. Изначально речь шла о двух исполнителях.

Поводом для его визита в суд стал иск, поданный бывшим депутатом своей партии в Одесском городском совете Алексеем Нагаткиным. Этот иск был необходим, чтобы обеспечить его присутствие в месте предполагаемого нападения.

Он утверждает, что прибыл к зданию суда вместе со своей командой за полчаса до открытия. Там они заметили двух подозрительных мужчин, которых сразу опознали. По словам блогера, они осматривали территорию и обходили здание, выбирая место для атаки после окончания судебного заседания.

Ранее женщину, действовавшую по заданию СБУ и пытавшуюся подорвать начальника Главного управления ФСИН России по Донецкой Народной Республике, суд приговорил к 22 годам тюремного заключения. Она планировала совершить теракт, заложив самодельное взрывное устройство.