День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 12:04

«СБУ пыталась убить меня»: Шарий сделал громкое заявление о покушении

Шарий заявил о попытке СБУ ликвидировать его в Испании

СБУ СБУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинский журналист и видеоблогер Анатолий Шарий заявил о том, что на него было совершено покушение в Испании. В своем YouTube-канале он отметил, что за этим стоит Служба безопасности Украины. Блогер добавил, что это далеко не первый такой случай. В октябре 2023 года, а также в 2024 году, по его утверждению, злоумышленники пытались расстрелять его из автоматического оружия прямо на улице.

СБУ пыталась убить меня в королевстве Испания, это не первая такая попытка, такие попытки были и в 23-м году (в октябре), в 24-м году нам пытались расстрелять прямо на улице из автоматического оружия, на улице, которая ведет к нашему дому, — заявил блогер.

Шарий связал произошедшее с приговором, который, как он сообщил, был вынесен ему за видеоролик на YouTube с критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Он рассказал, что в начале мая получил от своих источников информацию о подготовке нападения в городе Вердрель у здания суда. Изначально речь шла о двух исполнителях.

Поводом для его визита в суд стал иск, поданный бывшим депутатом своей партии в Одесском городском совете Алексеем Нагаткиным. Этот иск был необходим, чтобы обеспечить его присутствие в месте предполагаемого нападения.

Он утверждает, что прибыл к зданию суда вместе со своей командой за полчаса до открытия. Там они заметили двух подозрительных мужчин, которых сразу опознали. По словам блогера, они осматривали территорию и обходили здание, выбирая место для атаки после окончания судебного заседания.

Ранее женщину, действовавшую по заданию СБУ и пытавшуюся подорвать начальника Главного управления ФСИН России по Донецкой Народной Республике, суд приговорил к 22 годам тюремного заключения. Она планировала совершить теракт, заложив самодельное взрывное устройство.

Европа
Украина
Испания
Анатолий Шарий
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Диетолог предупредила об опасности вакуумации
На Западе нашли виновного в отказе ЕС принять Украину
Более 700 шкурок соболя и куницы нашли в посылках на почте
Талибы прибыли в Россию с важным визитом
Массированный налет сотен дронов ВСУ разбился о российскую систему ПВО
Биолог напомнил, как эффективно защитить питомцев от клещей
В Брянском районе ранены два мирных жителя
Российские войска выполнили важную задачу на территории Украины
Умерла звезда советского фильма «Вкус хлеба»
Автолюбителям рассказали, какие элементы чаще выходят из строя в межсезонье
Дмитриев рассказал, на что закрывают глаза европолитики в вопросе Украины
Измельчивший тело жены в блендере мужчина получил пожизненный срок
Психолог ответила, как правильно готовиться к экзаменам
Мирные россияне погибли при ударах беспилотников ВСУ
Россиянам рассказали, выгодно ли сейчас инвестировать в недвижимость
Володин намекнул на ужесточение контроля за мигрантами
В ЕС обсуждают беспрецедентные ограничения для российских дипломатов
Блогер из Франции приехал в Дагестан и стал другим человеком
БПЛА ВСУ атаковали дома и больницу в российском селе
Украина захотела вернуть задержанного экс-мэра Херсона
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.