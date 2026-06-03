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03 июня 2026 в 06:30

Нутрициолог рассказала о неочевидных симптомах обезвоживания на море

Нутрициолог Желянина назвала сонливость скрытым симптомом обезвоживания на море

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сонливость может быть скрытым признаком обезвоживания организма во время пребывания на море, заявила NEWS.ru нутрициолог, эксперт по активному долголетию Елена Желянина. По ее словам, тревожными сигналами также являются тошнота и головокружение.

Есть миф, который очень важно развенчать. Многие уверены: если пить воду на море, то обезвоживания не будет. Но на самом деле в жару при активном солнце и плавании происходит не только потеря жидкости, но и активная потеря электролитов. Это минералы, которые отвечают за водный баланс организма, а также работу сердца, мышц и нервной системы. Первые признаки обезвоживания часто маскируются под обычную усталость после пляжа: слабость, головная боль, сухость во рту и сонливость, — предупредила Желянина.

Она подчеркнула, что при обезвоживании можно также заметить учащенное сердцебиение. К вечеру, по словам врача, может возникнуть отечность, а моча становится темнее и более концентрированной. Специалист уточнила, что организм старается удерживать воду, когда испытывает дефицит жидкости и минералов.

Многие на отдыхе компенсируют потерю жидкости коктейлями, пивом или сладкими напитками, но они только усиливают потерю воды и электролитов. В итоге повышается нагрузка на сердце, сосуды и почки. Если вы ощущаете сильное головокружение, появилась тошнота или судороги — не стоит ждать спутанности сознания, необходимо обратиться к врачу. Также тревожным симптомом является отсутствие мочи более шести часов, — заключила Желянина.

Ранее психолог и нутрициолог Анна Слип заявила, что летом вес может расти даже при снижении аппетита из-за употребления сладких напитков и мороженого. По ее словам, в жару мозг подавляет чувство голода, но стремление к прохладному и жидкому приводит к злоупотреблению лимонадом, эскимо и пивом.

Здоровье
нутрициологи
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обезвоживание
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