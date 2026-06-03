Нутрициолог рассказала о неочевидных симптомах обезвоживания на море

Сонливость может быть скрытым признаком обезвоживания организма во время пребывания на море, заявила NEWS.ru нутрициолог, эксперт по активному долголетию Елена Желянина. По ее словам, тревожными сигналами также являются тошнота и головокружение.

Есть миф, который очень важно развенчать. Многие уверены: если пить воду на море, то обезвоживания не будет. Но на самом деле в жару при активном солнце и плавании происходит не только потеря жидкости, но и активная потеря электролитов. Это минералы, которые отвечают за водный баланс организма, а также работу сердца, мышц и нервной системы. Первые признаки обезвоживания часто маскируются под обычную усталость после пляжа: слабость, головная боль, сухость во рту и сонливость, — предупредила Желянина.

Она подчеркнула, что при обезвоживании можно также заметить учащенное сердцебиение. К вечеру, по словам врача, может возникнуть отечность, а моча становится темнее и более концентрированной. Специалист уточнила, что организм старается удерживать воду, когда испытывает дефицит жидкости и минералов.

Многие на отдыхе компенсируют потерю жидкости коктейлями, пивом или сладкими напитками, но они только усиливают потерю воды и электролитов. В итоге повышается нагрузка на сердце, сосуды и почки. Если вы ощущаете сильное головокружение, появилась тошнота или судороги — не стоит ждать спутанности сознания, необходимо обратиться к врачу. Также тревожным симптомом является отсутствие мочи более шести часов, — заключила Желянина.

Ранее психолог и нутрициолог Анна Слип заявила, что летом вес может расти даже при снижении аппетита из-за употребления сладких напитков и мороженого. По ее словам, в жару мозг подавляет чувство голода, но стремление к прохладному и жидкому приводит к злоупотреблению лимонадом, эскимо и пивом.