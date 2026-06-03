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03 июня 2026 в 05:50

Число сбитых БПЛА над территорией Ленобласти значительно увеличилось

Дрозденко: силы ПВО уничтожили 30 вражеских беспилотников над Ленобластью

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Силы противовоздушной обороны уничтожили 30 беспилотников над территорией Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в мессенджере МАКС. По его словам, боевая работа продолжается.

На данный момент силами ПВО сбито 30 БПЛА над территорией Ленинградской Области. Боевая работа продолжается, — написал Дрозденко.

Ранее в оперштабе Белгородской области рассказали, что мирный житель региона получил акубаротравму после атаки ВСУ на автомобиль. Мужчина самостоятельно обратился к врачам. Ему оказали всю необходимую помощь, от госпитализации он отказался. Автомобиль получил сильные повреждения.

До этого четыре человека пострадали от взрывов дронов ВСУ в Белгородской области. В результате ударов были ранены жители Валуйского и Краснояружского округов.

Кроме того, губернатор Курской области Александр Хинштейн передавал, что в регионе 56-летний мужчина получил тяжелые ранения при атаке украинского дрона на трактор. По его словам, пострадавшего госпитализировали.

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