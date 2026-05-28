28 мая 2026 в 14:07

Механизатор агрофирмы получил тяжелые ранения при атаке БПЛА на трактор

В Курской области 56-летний мужчина получил тяжелые ранения при атаке БПЛА

Фото: Социальные сети
В Курской области 56-летний мужчина получил тяжелые ранения при атаке украинского дрона на трактор, сообщил в соцсетях губернатор Александр Хинштейн. По его словам, пострадавшего госпитализировали.

Подлые удары ВСУ. Сегодня в селе Макеево Рыльского района вражеский дрон атаковал трактор. В результате удара ранен механизатор агрофирмы. У 56-летнего мужчины тяжелые ранения, его доставляют в Курскую областную больницу. Врачи окажут всю необходимую помощь, — отметил он.

До этого директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила, что Вооруженные силы Украины обстреляли Энергодар. По ее словам, атака украиснкой армии не носила интенсивного характера.

Утром 28 мая пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 62 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской областей. Также ВСУ пытались атаковать Республику Крым и акваторию Азовского моря.

