ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 62 БПЛА Минобороны: российские силы ПВО за ночь ликвидировали 62 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 62 украинских беспилотника над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской областей. Также ВСУ пытались атаковать Республику Крым и акваторию Азовского моря.

Утром 26 мая пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 59 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Смоленской областей и над Республикой Крым.

Также посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал удар Вооруженных сил Украины по ЛНР терактом загнанных как крыс нацистов. По словам дипломата, наказание за военные преступления будет неотвратимым.