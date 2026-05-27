В Минобороны подсчитали количество сбитых БПЛА ВСУ за 12 часов Минобороны: силы ПВО России сбили девять украинских дронов за 12 часов

Российские средства противовоздушной обороны за день уничтожили девять украинских беспилотников, заявили представители Минобороны РФ в МАКСе. Беспилотники самолетного типа были сбиты бойцами ВС России над территориями Белгородской и Курской областей, уточняется в сообщении.

27 мая с 08:00 до 20:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской и Курской областей, — заявили в ведомстве.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате повторных атак украинских дронов на слободу Белую в Беловском районе пострадали еще четверо мужчин. У всех выявлены осколочные повреждения средней тяжести, пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Кроме того, военный аналитик Василий Дандыкин заявил, что ВСУ смогли перенести производства дронов в Европу, что позволяет им ежедневно запускать сотни БПЛА по российским регионам. Противник, подчеркнул он, целенаправленно бьет беспилотниками по гражданским объектам.