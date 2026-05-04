Военэксперт объяснил, откуда у ВСУ сотни БПЛА для ежедневных атак на Россию Военэксперт Дандыкин: Украина перенесла производство БПЛА в Европу

Вооруженные силы Украины получили возможность ежедневно применять сотни беспилотников для ударов по регионам РФ благодаря переносу производственных мощностей на территорию европейских стран, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, противник сознательно нацеливает дроны на гражданскую инфраструктуру.

Думаю, большая часть производства беспилотников для ВСУ сейчас вынесена в Европу: Германия, Британия, Чехия и страны Балтии. Все компоненты для БПЛА поставляются из европейских государств, включая элементы ИИ. Завозят их через черноморские порты и польский Жешув. Финляндия, Латвия и Эстония открыли воздушное пространство для украинских дронов. Натовские страны фактически вступили в конфликт с РФ. Часть БПЛА уничтожается еще на переднем крае в зоне СВО. Ежедневно летит по 300–500 штук. ВСУ специально целятся в гражданские объекты, — сказал Дандыкин.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что российские силы противовоздушной обороны в ночь на понедельник, 4 мая, сбили 12 беспилотников ВСУ над регионом. По его словам, в одном из районов упавшие обломки БПЛА повредили 13 частных домов, крышу торгового центра и автомобиль.