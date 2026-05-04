День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 10:15

Военэксперт объяснил, откуда у ВСУ сотни БПЛА для ежедневных атак на Россию

Военэксперт Дандыкин: Украина перенесла производство БПЛА в Европу

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины получили возможность ежедневно применять сотни беспилотников для ударов по регионам РФ благодаря переносу производственных мощностей на территорию европейских стран, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, противник сознательно нацеливает дроны на гражданскую инфраструктуру.

Думаю, большая часть производства беспилотников для ВСУ сейчас вынесена в Европу: Германия, Британия, Чехия и страны Балтии. Все компоненты для БПЛА поставляются из европейских государств, включая элементы ИИ. Завозят их через черноморские порты и польский Жешув. Финляндия, Латвия и Эстония открыли воздушное пространство для украинских дронов. Натовские страны фактически вступили в конфликт с РФ. Часть БПЛА уничтожается еще на переднем крае в зоне СВО. Ежедневно летит по 300–500 штук. ВСУ специально целятся в гражданские объекты, — сказал Дандыкин.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что российские силы противовоздушной обороны в ночь на понедельник, 4 мая, сбили 12 беспилотников ВСУ над регионом. По его словам, в одном из районов упавшие обломки БПЛА повредили 13 частных домов, крышу торгового центра и автомобиль.

Европа
ВСУ
НАТО
дроны
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дело Житенко: посудомойка из СК РФ оказалась вербовщицей террористов?
IT-эксперт дал важный совет при использовании общественного Wi-Fi
Глава Макушинского округа Евсеев лишился должности после проверки
Смертельная авария с Ксенией Добромиловой попала на видео
Полковник ВСУ сбежал с украденными деньгами после провала под Харьковом
«Атаки не прекращаются»: ВСУ ранили двух человек в Курской области
«Осторожно, Москва»: Navai попал в ДТП на своем Ferrari
Гипертоникам перечислили опасные для них продукты
Кардиолог объяснил, когда тонометр может давать неверный результат
Жительница столицы пробралась в чужое жилье ради сна после шашлыков
Депутаты выступили с предложением по штрафам за овербукинг
Россиянам рассказали, как успокоить домашних любимцев при грозе
«Все 33 удовольствия»: Королева показала, как Тарзан целует ей ноги
Одна из стран Евросоюза впервые создаст службу внешней разведки
Врач ответила, из какого продукта лучше получать белок
В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит
Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок
«Пафосные лозунги»: в посольстве РФ высмеяли «свежие» санкции Лондона
Стало известно, когда в Москве появятся комары
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.