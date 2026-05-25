Политолог оценил вероятность похищения Кастро американскими спецслужбами

После операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро нельзя исключать повторения того же сценария в отношении экс-президента Кубы Рауля Кастро, сказал NEWS.ru профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко. При этом выдачу бывшего кубинского лидера в рамках правовых процедур он считает невозможной.

После случая с похищением Мадуро ничего нельзя исключать. И хотя правовая процедура выдачи Кубой Рауля Кастро исключена, похищение теоретически возможно. Мы все думали, что Венесуэла — крупное, мощное государство, уж оно своего лидера может защитить. А вместо этого — предательство плюс вероломство, — напомнил Ткаченко.

По его словам, международное право сегодня претерпевает серьезные изменения. При этом нельзя исключить, что у Штатов есть агентура на Острове свободы, добавил аналитик.

Но мне кажется, что все-таки, в отличие от Венесуэлы, где коррупция проела все — и власть, и бизнес, и энергетический сектор, — на Кубе такого пока не отмечается, — подытожил эксперт.

Ранее США предъявили 94-летнему экс-президенту Кубы Раулю Кастро заочные обвинения в преступлениях, за которые может последовать смертная казнь. Политику инкриминируют заговор с целью убийства американских граждан в 1996 году.