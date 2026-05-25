Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 19:07

Политолог оценил вероятность похищения Кастро американскими спецслужбами

Политолог Ткаченко не исключил похищения Кастро спецслужбами США

Рауль Кастро Рауль Кастро Фото: Global Look Press/Xinhua/Joaquin Hernandez
Подписывайтесь на нас в MAX

После операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро нельзя исключать повторения того же сценария в отношении экс-президента Кубы Рауля Кастро, сказал NEWS.ru профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко. При этом выдачу бывшего кубинского лидера в рамках правовых процедур он считает невозможной.

После случая с похищением Мадуро ничего нельзя исключать. И хотя правовая процедура выдачи Кубой Рауля Кастро исключена, похищение теоретически возможно. Мы все думали, что Венесуэла — крупное, мощное государство, уж оно своего лидера может защитить. А вместо этого — предательство плюс вероломство, — напомнил Ткаченко.

По его словам, международное право сегодня претерпевает серьезные изменения. При этом нельзя исключить, что у Штатов есть агентура на Острове свободы, добавил аналитик.

Но мне кажется, что все-таки, в отличие от Венесуэлы, где коррупция проела все — и власть, и бизнес, и энергетический сектор, — на Кубе такого пока не отмечается, — подытожил эксперт.

Ранее США предъявили 94-летнему экс-президенту Кубы Раулю Кастро заочные обвинения в преступлениях, за которые может последовать смертная казнь. Политику инкриминируют заговор с целью убийства американских граждан в 1996 году.

США
Куба
Рауль Кастро
Николас Мадуро
Дмитрий Горин
Д. Горин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новые меры борьбы с уклонистами появились в России
Захарова жестко высказалась после задержания митрополита Илариона
Соседка рассказала о таинственно исчезнувших под Липецком отца и сына
Жара до +22, первые заморозки и осадки в виде снега: погода в Москве осенью
Митрополит Иларион останется под стражей до получения результатов экспертиз
Чехия взялась за православных: за что задержали митрополита Илариона
Американист объяснил, почему Трамп заинтересован в победе над Кубой
Лодка с людьми затонула в Кронштадте
МИД вызовет посла Чехии в связи с задержанием митрополита Илариона
«Требуем освобождения»: Захарова о задержании митрополита Илариона
Политолог оценил вероятность похищения Кастро американскими спецслужбами
Тюмень совершила прорыв в лечении редкого вида рака
Салон в крови: у сына, убившего отца под Липецком, был подельник?
Студенты колледжа в Старобельске получили неожиданное приглашение
Специалиста-атомщика осудили за взятку
Экс-нардеп ответил, могут ли мощные удары РФ по ВПК Украины приблизить мир
Раскрыта информация о версии похищения Усольцевых
Стало известно, в какую страну Иран готов вывезти обогащенный уран
Госдума анонсировала важное изменение в миграционном законодательстве
Путин разрешил защищать россиян за границей силами армии
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.