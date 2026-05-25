Историк спецслужб оценил вероятность ликвидации Зеленского Россией

Россия вслед за мощными атаками по военным объектам на Украине может приступить к точечной ликвидации представителей руководства республики, выразил мнение в беседе с NEWS.ru историк спецслужб Валентин Мзареулов. Однако речь вряд ли будет идти о президенте Владимире Зеленском, полагает эксперт.

Зеленского легко заменить: вместо него появится примерно такой же или еще более безумный персонаж. Больший смысл будет иметь, если Зеленский останется один, — подчеркнул он.

Целесообразнее, полагает Мзареулов, было бы ликвидировать ближний круг президента Украины. В таком случае под удар могли бы попасть министры или, например, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов, отметил историк.

Если убрать все потенциальные замены Зеленского и оставить его самого, логика событий может сильно измениться, — заметил аналитик.

Ранее Министерство иностранных дел России анонсировало жесткий ответ на атаки Киева по объектам гражданской инфраструктуры. В ведомстве рассказали, что ВС РФ будут наносить системные удары по военным объектам в украинской столице.