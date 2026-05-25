Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 20:25

Сотрудника ТЦК прокатили на капоте

В украинских Черкассах мужчина прокатил сотрудника ТЦК на капоте

ТЦК Украины ТЦК Украины Фото: Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В украинских Черкассах мужчина прокатил сотрудника территориального центра комплектования на капоте автомобиля, сообщает издание «Страна.ua». Водитель вел прямую трансляцию, во время которой сотрудник ТЦК находился на капоте, а сам водитель смеялся.

Видео с инцидентом появилось в местных пабликах. О последствиях происшествия не сообщается.

Ранее сотрудники территориального центра комплектования избили бывшего военнослужащего ВСУ, лишившегося обеих ног. По данным журналистов, пострадавший передвигался на протезах. После случившегося украинская полиция возбудила уголовное дело. Другие обстоятельства конфликта пока не раскрываются.

До этого результаты опроса социологической службы Центра Разумкова, проведенного по заказу исследовательского центра «Киевский форум безопасности», показали крайне низкий уровень доверия украинцев к Верховной раде и резко негативное отношение к ТЦК. Более половины населения Украины считает, что страна движется в неправильном направлении.

Европа
Украина
Черкассы
ТЦК
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минобороны сообщило об остановленной атаке дронов ВСУ
Путин утвердил важную меру поддержки бойцов СВО и их семей
Момотова выгнали из судейской отставки
Американские власти озвучили выводы по стрельбе у Белого дома
Захарова объяснила, почему британские парламентарии «несут чушь»
В небе над Калининградом кружат десятки самолетов
Сотрудника ТЦК прокатили на капоте
Пожарные пострадали после атаки ВСУ в российском регионе
Продавцы маркетплейсов пришли в ярость из-за серьезной проблемы
Стало известно, когда старшеклассники увидят новые учебники по информатике
«Анти-Россия»: социолог объяснил нежелание Киева мириться с Москвой
Удар по Старобельску, Си Цзиньпин прикрикнул на Трампа: что будет дальше
Митрополита Илариона после задержания морили голодом
Раскрыты официальные доходы гадалки Ермака
В РАН назвали митрополита Илариона жертвой антироссийской кампании Запада
Историк спецслужб оценил вероятность ликвидации Зеленского Россией
Ветеран «Альфы» предположил, кто стоит за минированием газовоза в Усть-Луге
В Херсонской области обесточены пять муниципальных округов
Новые меры по борьбе с уклонистами ввели в России
Захарова жестко высказалась после задержания митрополита Илариона
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.