Сотрудника ТЦК прокатили на капоте

В украинских Черкассах мужчина прокатил сотрудника территориального центра комплектования на капоте автомобиля, сообщает издание «Страна.ua». Водитель вел прямую трансляцию, во время которой сотрудник ТЦК находился на капоте, а сам водитель смеялся.

Видео с инцидентом появилось в местных пабликах. О последствиях происшествия не сообщается.

Ранее сотрудники территориального центра комплектования избили бывшего военнослужащего ВСУ, лишившегося обеих ног. По данным журналистов, пострадавший передвигался на протезах. После случившегося украинская полиция возбудила уголовное дело. Другие обстоятельства конфликта пока не раскрываются.

До этого результаты опроса социологической службы Центра Разумкова, проведенного по заказу исследовательского центра «Киевский форум безопасности», показали крайне низкий уровень доверия украинцев к Верховной раде и резко негативное отношение к ТЦК. Более половины населения Украины считает, что страна движется в неправильном направлении.