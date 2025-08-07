«Ручное гестапо»: в Раде заявили о насильно удерживаемых в ТЦК мужчинах Депутат Рады Гончаренко: в Черкасском ТЦК насильно удерживаются несколько мужчин

В украинских Черкассах несколько мужчин насильно удерживаются в территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата), сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. Он назвал сложившуюся систему «ручным гестапо» президента Украины Владимира Зеленского.

Гончаренко отметил, что один из мужчин был схвачен, когда пришел в территориальный центр комплектования обновить учетные данные, его удерживают там уже девять дней. По словам парламентария, сейчас ему известно о семи украинцах, незаконно удерживаемых в черкасском ТЦК.

Бьют и заставляют подписать документы, — отметил депутат.

Ранее уполномоченный по вопросам защиты прав военнослужащих Вооруженных сил Украины Ольга Решетилова заявила, что сотрудников территориальных центров комплектования необходимо убрать с улиц страны. Она объяснила это неспособностью военкомов держать себя в руках. Решетилова убеждена, что они не могут мирно решать конфликты с гражданскими.

До этого европейское издание European Conservative обратило внимание, что жители Украины все хуже относятся к администрации президента Владимира Зеленского. Граждане больше не боятся выходить на протесты и бороться с насильственной мобилизацией.