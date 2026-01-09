Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке

Этот пирог — воплощение простого домашнего уюта и щедрости балканской кухни. Рассыпчатое, маслянистое тесто, нежное яблочное пюре с корицей и хрустящие орехи создают гармоничный триумф вкуса и текстуры. Каждая крошка этого пирога буквально пропитана тёплым ароматом запечённых яблок и ванили, делая его идеальным спутником для чашечки кофе или стакана холодного молока.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 300 г муки, 150 г холодного сливочного масла, 100 г сахара, 1 яйцо, 1 ч. л. разрыхлителя; для начинки — 1 кг яблок, 100 г грецких орехов, 100 г сахара, 1 ч. л. молотой корицы, цедра половины лимона. Масло нарежьте кубиками, смешайте с мукой и разрыхлителем, разотрите в крошку. Добавьте яйцо и сахар, быстро замесите тесто, разделите его на 2 части (⅔ и ⅓) и уберите в холод. Яблоки очистите, натрите на крупной тёрке или измельчите в пюре. Смешайте с сахаром, корицей, цедрой и измельчёнными орехами. Большую часть теста раскатайте и выложите в форму, сделав бортики. Равномерно распределите яблочную начинку. Вторую часть теста натрите на крупной тёрке прямо поверх начинки. Выпекайте пирог 40–45 минут при 180 °C до золотистого цвета. Подавайте тёплым или холодным, присыпав сахарной пудрой.

