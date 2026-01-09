Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 10:30

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот пирог — воплощение простого домашнего уюта и щедрости балканской кухни. Рассыпчатое, маслянистое тесто, нежное яблочное пюре с корицей и хрустящие орехи создают гармоничный триумф вкуса и текстуры. Каждая крошка этого пирога буквально пропитана тёплым ароматом запечённых яблок и ванили, делая его идеальным спутником для чашечки кофе или стакана холодного молока.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 300 г муки, 150 г холодного сливочного масла, 100 г сахара, 1 яйцо, 1 ч. л. разрыхлителя; для начинки — 1 кг яблок, 100 г грецких орехов, 100 г сахара, 1 ч. л. молотой корицы, цедра половины лимона. Масло нарежьте кубиками, смешайте с мукой и разрыхлителем, разотрите в крошку. Добавьте яйцо и сахар, быстро замесите тесто, разделите его на 2 части (⅔ и ⅓) и уберите в холод. Яблоки очистите, натрите на крупной тёрке или измельчите в пюре. Смешайте с сахаром, корицей, цедрой и измельчёнными орехами. Большую часть теста раскатайте и выложите в форму, сделав бортики. Равномерно распределите яблочную начинку. Вторую часть теста натрите на крупной тёрке прямо поверх начинки. Выпекайте пирог 40–45 минут при 180 °C до золотистого цвета. Подавайте тёплым или холодным, присыпав сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Этот лимонный малыш даст фору десертам из кондитерской: пирог из 1 лимона и детского пюре
Общество
Этот лимонный малыш даст фору десертам из кондитерской: пирог из 1 лимона и детского пюре
Забудьте о сухой шарлотке: этот рецепт с творожным тестом покоряет сочностью и пользой
Общество
Забудьте о сухой шарлотке: этот рецепт с творожным тестом покоряет сочностью и пользой
Готовое тесто, яблоки и корица! Пеку ленивый штрудель за 15 минут. Рулет с нежной начинкой, как у бабушки
Общество
Готовое тесто, яблоки и корица! Пеку ленивый штрудель за 15 минут. Рулет с нежной начинкой, как у бабушки
Яблочная диета: сбрасываем 3 килограмма только на одном продукте
Семья и жизнь
Яблочная диета: сбрасываем 3 килограмма только на одном продукте
Котлеты в сторону! Делаю биточки с сюрпризом внутри: семья в восторге от вкуса, а я — от скорости приготовления
Общество
Котлеты в сторону! Делаю биточки с сюрпризом внутри: семья в восторге от вкуса, а я — от скорости приготовления
пироги
яблоки
рецепты
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Снежный армагеддон»: захватывающие кадры утопающей в сугробах Москвы
Власти России предупредили об исчезновении части параллельного импорта
Канатные дороги на Эльбрусе закрыли из-за метели
Погода в Москве в пятницу, 9 января: столица утонет в сугробах?
«Вассальная зависимость»: в ЕП спрогнозировали захват Гренландии США
Опасное увлечение привело 15-летнего зацепера к смерти
Сбербанк бьет тревогу из-за угрозы дипфейков
«Тяжелейший удар»: в Госдуме высказались о мощнейшей атаке ВС РФ на Украину
В Подмосковье выпало рекордное количество осадков
Браконьеры в российском регионе сделали сиротами двух тигрят
Целый город под Киевом оказался обесточен
«В связи со сложной ситуацией»: в Киеве настали «темные времена»
В России может появиться важный закон о защите недвижимости
На юге Италии впервые за 40 лет наступил снежный «апокалипсис»
Володин рассказал о новом законе для поддержки семей с детьми
Адвокат раскрыла, когда Долина передаст Лурье ключи от скандальной квартиры
Революция маркетплейсов: как они изменили наши покупательские привычки
Метель в Москве парализовала аэропорты
Быстрый сброс веса на шоколадной монодиете: основные правила и советы
Инвестор назвал главную финансовую ошибку
Дальше
Самое популярное
Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ
США

Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ

Немецкая сказка к Рождеству: знаменитый дрезденский штоллен с изюмом и ромом — простые ингредиенты и легкая сборка
Общество

Немецкая сказка к Рождеству: знаменитый дрезденский штоллен с изюмом и ромом — простые ингредиенты и легкая сборка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.