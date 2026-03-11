Раскрыто общее число погибших и пострадавших в войне на Ближнем Востоке Al Jazeera: в ходе войны на Ближнем Востоке погибли почти 2 тыс. человек

В странах Ближнего Востока в результате вооруженного конфликта погибли более 1,9 тыс. человек, подсчитала телекомпания Al Jazeera. При этом пострадали в разгоревшейся войне около 16 тыс. человек. Больше всего погибших и пострадавших приходится на Иран.

Иран: 1255 погибших, 12 000 раненых, Ливан: 570 погибших, 1444 раненых, Израиль: 13 погибших, около 2000 раненых, Ирак: 15 погибших, десятки раненых, Иордания: 14 раненых, — следует из инфографики.

В Кувейте насчитали шесть погибших и десятки раненых, в Бахрейне два человека умерли, десятки пострадали. Вместе с тем два человека погибли и 12 получили ранения в Саудовской Аравии, шесть погибли и 122 пострадали в Объединенных Арабских Эмиратах. В Катаре ранения получили 16 человек, в Омане — еще пять, один погиб.

В материале также привели потери среди американской армии. Как указано в инфографике, на Ближнем Востоке погибли восемь солдат ВС США и около 150 получили ранения различной степени тяжести.

Ранее политолог-американист Константин Блохин отмечал, что США и Иран будут вести длительные и тяжелые переговоры. Он отметил, что Тегеран дал принципиальное согласие на начало диалога с Вашингтоном, однако его успех будет напрямую зависеть от выставленных американской стороной требований.