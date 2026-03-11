Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 11:29

Два человека погибли в массовой аварии под Владимиром

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Два человека погибли и четыре пострадали в результате аварии с участием четырех автомобилей в Камешковском районе Владимирской области, сообщила пресс-служба УМВД России по региону. По данным ведомства, водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Газелью». Это спровоцировало ДТП между BMW и Nissan.

ДТП, в результате которого двое человек погибли и еще двое получили ранения, произошло сегодня, 11 марта, около 7.20 на 17 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель отечественной легковушки ехал в сторону Владимира, когда решил выйти на встречную полосу, где и столкнулся с «Газелью». Следом произошло столкновение еще с двумя машинами — BMW и Nissan.

Водитель и пассажир ВАЗ погибли на месте до прибытия скорой. Еще два человека получили ранения.

Ранее в Магнитогорске произошло смертельное ДТП по вине водителя без прав. Инцидент случился на улице Заготовительной. Водитель BMW 525, не имея водительского удостоверения, на высокой скорости протаранил трактор «Беларус» с прицепом. Удар был такой силы, что один из находившихся в иномарке людей погиб мгновенно.

До этого три человека стали жертвами ДТП с участием двух автомобилей и лошади в Туве. Еще шесть человек, включая троих детей, попали в больницу. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Elysion врезался в лошадь, после чего произошло столкновение с автомашиной Toyota Corolla Fielder.

аварии
Владимирская область
погибшие
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фьючерсы на нефть продолжают пробивать потолок
Названо число россиян, использующих налоговый вычет
Еще один российский спортсмен выиграл золото на Паралимпиаде в Италии
«Рак желудка четвертой стадии»: стал известен диагноз Лерчек, выживет ли
Магнитные бури сегодня, 11 марта: что завтра, раздражительность, мигрени
Прилепин назвал погибшего командира явлением лучшего типа русского мужчины
Путин и Алиев обсудили развитие сотрудничества России и Азербайджана
«Фиксируем волну»: в Крыму предупредили о подделках профилей чиновников
Песков оценил перспективы новых переговоров по Украине
Врач рассказала о рисках метаболического ожирения
Стоянов рассказал о своем музыкальном альбоме
Русский язык станет основой образовательной дипломатии в СНГ
Путин и Алиев выступили за скорейшее урегулирование на Ближнем Востоке
ВСУ выпустили почти 150 дронов по Белгородской области
Названа основная зона поиска пропавших с Звенигороде детей
Путин поблагодарил Алиева за помощь в эвакуации россиян из Ирана
Летевшие на Пхукет российские туристы приземлились в другом аэропорту
В Кремле объяснили уход от «опции Абу-Даби» по Украине
В Кремле ответили на вопрос о требованиях Ирана к США
В Кремле анонсировали международные переговоры Путина
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.