Два человека погибли в массовой аварии под Владимиром

Два человека погибли и четыре пострадали в результате аварии с участием четырех автомобилей в Камешковском районе Владимирской области, сообщила пресс-служба УМВД России по региону. По данным ведомства, водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Газелью». Это спровоцировало ДТП между BMW и Nissan.

ДТП, в результате которого двое человек погибли и еще двое получили ранения, произошло сегодня, 11 марта, около 7.20 на 17 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель отечественной легковушки ехал в сторону Владимира, когда решил выйти на встречную полосу, где и столкнулся с «Газелью». Следом произошло столкновение еще с двумя машинами — BMW и Nissan.

Водитель и пассажир ВАЗ погибли на месте до прибытия скорой. Еще два человека получили ранения.

Ранее в Магнитогорске произошло смертельное ДТП по вине водителя без прав. Инцидент случился на улице Заготовительной. Водитель BMW 525, не имея водительского удостоверения, на высокой скорости протаранил трактор «Беларус» с прицепом. Удар был такой силы, что один из находившихся в иномарке людей погиб мгновенно.

До этого три человека стали жертвами ДТП с участием двух автомобилей и лошади в Туве. Еще шесть человек, включая троих детей, попали в больницу. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Elysion врезался в лошадь, после чего произошло столкновение с автомашиной Toyota Corolla Fielder.