11 марта 2026 в 12:40

В Кремле объяснили уход от «опции Абу-Даби» по Украине

Песков: обстоятельства не позволяют проводить переговоры по Украине в Абу-Даби

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Разгоревшийся конфликт в ближневосточном регионе больше не позволяет использовать площадку ОАЭ в качестве локации для переговоров по теме урегулирования украинского кризиса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге. Представитель Кремля также отдельно подчеркнул, что все участники диалога позитивно оценивают дипломатическую атмосферу, которую создало руководство Объединенных Эмиратов.

Обстоятельства сейчас, к сожалению, не позволяют рассматривать опцию Абу-Даби, — пояснил он.

