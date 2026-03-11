В Кремле объяснили уход от «опции Абу-Даби» по Украине

Разгоревшийся конфликт в ближневосточном регионе больше не позволяет использовать площадку ОАЭ в качестве локации для переговоров по теме урегулирования украинского кризиса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге. Представитель Кремля также отдельно подчеркнул, что все участники диалога позитивно оценивают дипломатическую атмосферу, которую создало руководство Объединенных Эмиратов.