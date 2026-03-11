В России может появиться список «мессенджеров-иноагентов»

Роскомнадзор может создать список ограниченных мессенджеров по аналогии со списком запрещенного контента, который ведет Минюст, заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов на пресс-конференции на тему: «От запрета рекламы до полной блокировки: что ждет Telegram?» в пресс-центре НСН. По его словам, такой список будет полезен для граждан и СМИ, чтобы понимать, какие компании попали в перечень и какие риски это несет.

Роскомнадзору надо, по аналогии с Минюстом, который создал список запрещенного контента, тоже создать некий список, который будет прост к доступу. Любой гражданин, да и любое СМИ, может обратиться к этому списку, и понимать, что, если компания попала в этот список, то, как минимум, размещение рекламы на этой компании небезопасно и может приводить к штрафу, — прокомментировал Свинцов.

Ранее Федеральная антимонопольная служба сообщила о планах запретить рекламу в Telegram и WhatsApp в случае их блокировки. Роскомнадзор может принять меры по ограничению доступа к этим информационным ресурсам. Ответственность за нарушение законодательства о рекламе будет нести не только заказчик, но и тот, кто разместил рекламу.