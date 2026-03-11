Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 15:15

В Госдуме высказались о возможной смене названия «Иванушек International»

Депутат Милонов: группа «Иванушки International» не подлежит переименованию

Участники группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко, Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Апполонов Участники группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко, Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Апполонов Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Группа «Иванушки International» не подлежит переименованию, так как это название является запатентованной торговой маркой, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, публика любит коллектив, а особое внимание поклонников привлекает яркий образ солиста Андрея Григорьева-Аполлонова.

Само название коллектива «Иванушки International» является запатентованным. Это определенная марка. Мы любим «Иванушек», называются ли они «International» или нет. Особенно, конечно, удачный цвет волос у солиста этого коллектива [Григорьева-Аполлонова]. Поэтому мы их и любим. Пусть ничего не боятся и не опасаются. Мы их всегда поддержим, потому что для нас они прежде всего «Иванушки», наши любимые исполнители хитов, — высказался Милонов.

Ранее юрист Владимир Тарасов заявил, что артисты далеко не всегда обязаны переводить свои псевдонимы или названия групп на русский язык. При этом он напомнил, что, согласно новому закону об использовании иностранных слов в рекламе, все английские публичные наименования должны быть на русском языке.

