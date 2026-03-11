Востоковед объяснил, почему сына Хаменеи избрали лидером Ирана

Решение Ассамблеи экспертов Ирана избрать Моджтабу Хаменеи новым верховным лидером страны стало логичным итогом многолетней подготовки, которую вел его покойный отец, заявил в интервью NEWS.ru политолог, специалист по Ближнему Востоку Фархад Ибрагимов. По его мнению, аятолла идеально подходит на эту роль.

Это объяснялось тем, что отец взрастил достойного преемника: Моджтаба с детства формировался в этой среде, прекрасно знаком с нюансами внутренней и внешней политики, разбирается в тонкостях противоречий между элитами. Он идеально подходит на эту роль, — заявил политолог.

Ибрагимов также обратил внимание на клановый аспект иранской политики. По его мнению, за годы пребывания у власти Али Хаменеи сформировал мощный клан и влиятельную сеть сторонников. В этой ситуации передача полномочий сыну выглядела наиболее органичным вариантом развития событий, обеспечивающим сохранение курса и стабильность элит, указал политолог.

Ранее член экспертного клуба «Дигория» Михаил Варшав выразил мнение, что Моджтаба Хаменеи «зацементирует» политическую систему Ирана. По его словам, аятолла десятилетиями наращивал закулисное влияние через связи с Корпусом стражей Исламской революции и поддержку радикального крыла элиты.