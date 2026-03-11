Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 16:46

Востоковед объяснил, почему сына Хаменеи избрали лидером Ирана

Востоковед Ибрагимов: сын Хаменеи идеально подошел на роль нового лидера Ирана

Моджтаба Хаменеи Моджтаба Хаменеи Фото: Sha Dati/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Решение Ассамблеи экспертов Ирана избрать Моджтабу Хаменеи новым верховным лидером страны стало логичным итогом многолетней подготовки, которую вел его покойный отец, заявил в интервью NEWS.ru политолог, специалист по Ближнему Востоку Фархад Ибрагимов. По его мнению, аятолла идеально подходит на эту роль.

Это объяснялось тем, что отец взрастил достойного преемника: Моджтаба с детства формировался в этой среде, прекрасно знаком с нюансами внутренней и внешней политики, разбирается в тонкостях противоречий между элитами. Он идеально подходит на эту роль, — заявил политолог.

Ибрагимов также обратил внимание на клановый аспект иранской политики. По его мнению, за годы пребывания у власти Али Хаменеи сформировал мощный клан и влиятельную сеть сторонников. В этой ситуации передача полномочий сыну выглядела наиболее органичным вариантом развития событий, обеспечивающим сохранение курса и стабильность элит, указал политолог.

Ранее член экспертного клуба «Дигория» Михаил Варшав выразил мнение, что Моджтаба Хаменеи «зацементирует» политическую систему Ирана. По его словам, аятолла десятилетиями наращивал закулисное влияние через связи с Корпусом стражей Исламской революции и поддержку радикального крыла элиты.

Иран
Ближний Восток
США
Хаменеи
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Газпром» сообщил об атаке на станцию «Русская»
Самозанятых хотят защитить от работодателей-обманщиков
Захарова уличила главу Еврокомиссии в забывчивости из-за слов о газе из РФ
Офтальмолог рассказала о причинах близорукости у детей
Алиев раскрыл секрет долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией
Автоэксперт призвал водителей не спешить с переходом на летнюю резину
Блогеру-иноагенту Кацу вынесли заочный приговор
«Нашли тело»: поиски детей в Подмосковье 11 марта, новые подробности
«Впереди тяжелые времена»: сенатор о решении Молдавии выйти из СНГ
Покинул Россию? Куда пропал Владислав Сурков, комментарий Кремля
Военэксперт ответил, стоит ли бояться новых американских РЛС в арсенале ВСУ
«Когда я захочу»: Трамп заявил, что война с Ираном приближается к концу
«Цинковые гробы потоком полетят в США»: сенатор об Иране и базах РФ в Сирии
Для иноагента Каца запросили реальный срок
Европейская страна закрыла свое посольство в Тегеране
Слуцкая объяснила, зачем Петросян исполнила четверной прыжок на Олимпиаде
Захарова назвала военным преступлением нападение на судно Arctic Metagaz
В Госдуме предложили оказать поддержку санаториям с лечебными грязями
В ТПП предложили способ систематизировать данные по неналоговым платежам
Трампа уличили в усталости от войны на Ближнем Востоке
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.