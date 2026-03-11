Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 17:58

Онковакцины могут добавить в полис ОМС

Минздрав разработал проект о внесении онковакцин в программу ОМС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Вакцинные препараты от рака могут добавить в программу обязательного медицинского страхования в 2026 году, следует из проекта постановления, с которым ознакомился ТАСС. Речь идет о противоопухолевой терапии с применением мРНК-вакцин, созданных под конкретного пациента.

Раздел III перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащего в том числе методы лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, являющегося приложением № 1 к программе на 2026 год (далее — раздел III перечня видов ВМП) дополняется новыми персонализированными методами лечения пациентов с онкологическими заболеваниями, — говорится в пояснительной записке к документу.

Перечень собираются дополнить и другими новыми методами лечения онкологических заболеваний, среди которых также пептидная вакцина «Онкопепт» и клеточная иммунотерапия. Согласно технологии применения, первый и второй этапы введения вакцины будут однократными, второй этап — двукратным, третий — пятикратным.

Ранее главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн сообщал, что российские ученые разработают вакцину от мелкоклеточного рака легкого. Он отметил, что госзадание и финансирование уже получено.

вакцины
ОМС
законопроекты
Минздрав
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат назвал важный нюанс идеи исключить аборты без медпоказаний из ОМС
В ООН обвинили США и Израиль в хаосе на Ближнем Востоке
Главу одного из округов Тверской области арестовали по делу о взятке
Макрон призвал «семерку» к объединению на фоне кризиса на Ближнем Востоке
Все утонули? Спасатели нашли тело мальчика в Москве-реке, что с остальными
Назван год открытия московской станции «Гольяново»
Востоковед описал последствия наземной операции США в Иране
Раскрыт масштаб разрушений в Брянске после атаки ВСУ
Военэксперт раскрыл, какие проблемы существуют у израильской ПВО
Выяснился неожиданный факт о публикации документов об Эпштейне и Блэре
Барбра Стрейзанд получит почетную награду в Каннах
Ученые оценили, сколько золота люди отправляют на помойку в технике
В Иране пригрозили США нефтяным ударом
Стармер знал о рисках назначения Мандельсона послом в США
«100 метров в секунду»: Иран собирается применить новый вид ракет
Наступление ВС России на Сумы 11 марта: новые рубежи, Червоная Заря
«Надо полностью уничтожать»: как Россия отомстит за зверский обстрел Брянска
Апелляционная жалоба на приговор рэперу Гуфу поступила в суд
Орбан и его семья начали получать угрозы от экс-генерала СБУ
Россиянин-шпион внесен в список террористов
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.