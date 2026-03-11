Онковакцины могут добавить в полис ОМС Минздрав разработал проект о внесении онковакцин в программу ОМС

Вакцинные препараты от рака могут добавить в программу обязательного медицинского страхования в 2026 году, следует из проекта постановления, с которым ознакомился ТАСС. Речь идет о противоопухолевой терапии с применением мРНК-вакцин, созданных под конкретного пациента.

Раздел III перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащего в том числе методы лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, являющегося приложением № 1 к программе на 2026 год (далее — раздел III перечня видов ВМП) дополняется новыми персонализированными методами лечения пациентов с онкологическими заболеваниями, — говорится в пояснительной записке к документу.

Перечень собираются дополнить и другими новыми методами лечения онкологических заболеваний, среди которых также пептидная вакцина «Онкопепт» и клеточная иммунотерапия. Согласно технологии применения, первый и второй этапы введения вакцины будут однократными, второй этап — двукратным, третий — пятикратным.

Ранее главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн сообщал, что российские ученые разработают вакцину от мелкоклеточного рака легкого. Он отметил, что госзадание и финансирование уже получено.