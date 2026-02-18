В Минздраве рассказали, какую онковакцину разработают российские ученые Минздрав РФ: в России разработают вакцину от мелкоклеточного рака легкого

Российские ученые разработают вакцину от мелкоклеточного рака легкого, заявил во время заседания Совета Федерации главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн. Он отметил, что госзадание и финансирование уже получено.

Будет разработана вакцина для мелкоклеточного рака легкого, — сказал Каприн.

Ранее в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина сообщили, что мРНК-вакцина для лечения меланомы поступит в широкую клиническую практику только после завершения всех этапов испытаний и подтверждения ее эффективности. Препарат в будущем будет изготавливаться индивидуально для каждого больного на основе его генетического материала и применяться после хирургического удаления метастазов.

До этого стало известно, что ученые Сеченовского университета создают препарат для лечения сложных форм меланомы. Речь идет о передовой технологии с использованием иммунных клеток пациента. Позднее ее адаптируют для борьбы с раком мочевого пузыря и легких.