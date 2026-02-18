Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 15:11

В Минздраве рассказали, какую онковакцину разработают российские ученые

Минздрав РФ: в России разработают вакцину от мелкоклеточного рака легкого

Андрей Каприн Андрей Каприн Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российские ученые разработают вакцину от мелкоклеточного рака легкого, заявил во время заседания Совета Федерации главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн. Он отметил, что госзадание и финансирование уже получено.

Будет разработана вакцина для мелкоклеточного рака легкого, — сказал Каприн.

Ранее в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина сообщили, что мРНК-вакцина для лечения меланомы поступит в широкую клиническую практику только после завершения всех этапов испытаний и подтверждения ее эффективности. Препарат в будущем будет изготавливаться индивидуально для каждого больного на основе его генетического материала и применяться после хирургического удаления метастазов.

До этого стало известно, что ученые Сеченовского университета создают препарат для лечения сложных форм меланомы. Речь идет о передовой технологии с использованием иммунных клеток пациента. Позднее ее адаптируют для борьбы с раком мочевого пузыря и легких.

